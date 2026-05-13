Le Dr Ibrahima Sy, ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique, a dévoilé, ce week-end, le projet d’élaboration d’une nouvelle carte sanitaire qui se manifestera notamment par l’érection de centres de santé de niveau 3 aptes à dispenser des soins de santé jusqu’ici dévolus aux centres hospitaliers.

Somone a abrité, les 9 et 10 mai, la deuxième édition des journées scientifiques de l’Amicale des Médecins-Chefs de Districts du Sénégal (AMCDS) sous le thème : « Districts sanitaires et prise en charge des urgences : innovations, défis et perspectives ». « Nous voici réunis autour d’un thème d’une actualité brûlante et d’une importance capitale pour notre pratique quotidienne : les urgences gynéco-obstétricales, médico-chirurgicales et celles de la santé publique. Étant en première ligne, nous devons garantir une réponse efficace, rapide et de qualité face à des situations souvent critiques : les urgences gynéco-obstétricales, les urgences médico-chirurgicales et les urgences de santé publique », a souligné d’emblée le Président de l’AMCDS, Dr Niéné Seck, qui relève que ce thème est au cœur des défis que ses collègues et lui relèvent chaque jour sur le terrain.

Pour lui, ces journées scientifiques, en offrant un espace d’échanges, de réflexion, de partage de leurs expériences de terrain, de leurs difficultés, de leurs solutions innovantes, mais aussi et surtout de la valorisation du travail remarquable accompli par les médecins-chefs de district et leurs équipes, s’inscrivent pleinement dans la dynamique de l’AMCDS de rester un fidèle partenaire et une force de contribution, d’action et de proposition pour le renforcement du système sanitaire.

« Malgré les multiples défis et les contraintes financières, je reste convaincu qu’ensemble nous pouvons contribuer à bâtir un système de santé efficace, pérenne et résilient pour améliorer le bien-être de nos communautés et participer à l’atteinte des objectifs de la stratégie nationale de transformation du Sénégal d’ici 2050. Cela passera inéluctablement par le repositionnement et le renforcement du district, levier essentiel de la mise en œuvre des politiques de santé », a plaidé le président de l’AMCDS devant le ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique, Dr Ibrahima Sy, venu présider l’ouverture des travaux.

L’État du Sénégal dans l’optique d’ériger des centres de santé de niveau 3

S’adressant au Ministre de la Santé, il a souligné qu’il est nécessaire aujourd’hui de changer de paradigme et d’inverser la tendance. « En investissant massivement dans le district, vous allez écrire l’histoire et cela fera de vous le champion de la transformation du système de santé au Sénégal », a lancé Dr Niéné Seck.

En écho à ces propos, Dr Ibrahima Sy a tout d’abord mis en relief l’importance du thème de ces journées scientifiques. « L’urgence, c’est vital. Être très performant dans les urgences, c’est apprendre à sauver des vies dans tout le pays. Je me réjouis qu’au niveau des districts sanitaires, les MCD en fassent une priorité absolue. Le Ministère de la Santé travaillera à les accompagner, surtout dans le cadre de la nouvelle carte sanitaire, pour que les unités d’accueil d’urgence soient aux normes et aptes à recevoir les personnes en détresse et leur offrir des soins de santé de qualité ».

Dr Ibrahima Sy ajoute qu’en collaboration avec le SAMU, il y aura une stratégie pour faire en sorte que ce qu’on appelle les kits d’urgences puissent être accessibles au niveau des centres de santé dans les districts.

L’AMCDS, qui polarise 79 districts de santé, s’est donnée pour mission de contribuer activement au renforcement du système de santé sénégalais, en particulier à travers l’amélioration de la gouvernance sanitaire au niveau opérationnel, le partage d’expériences et la promotion de pratiques fondées sur des évidences scientifiques.

Au terme de ces travaux de Somone, les recommandations seront remises aux autorités de tutelle qui devraient s’en inspirer pour affiner de meilleures stratégies de gestion des urgences à toutes les échelles du système national de santé.

PAPE MBAR FAYE