Les dénonciations des propos de ‘’Chérif’’ Ibrahima Aïdara se multiplient. Moustapha Diakhaté, Aly Ngouille Ndiaye, ainsi que le khalife général de la famille chérifienne de Saré Mamady, El Hadj Chérif Léhéïbe Aïdara, disent non à toute tentative visant à perturber ‘’cette quiétude qui fait du Sénégal ‘’un îlot de paix sociale et de concorde nationale’’.

Encore des propos ethnicistes qui heurtent la sensibilité des Sénégalais et qui menacent les fondements de la société. Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, ‘’Chérif’’ Ibrahima Aïdara traite les Wolofs de ‘’fainéants’’ et de ‘’voleurs’’. Il les comparait au Toucouleurs qui seraient ‘’plus dignes’’. Il ne s’en est pas limité là. Les Sérères aussi en ont eu pour leur grade. ‘’Tous les grands hommes de l’histoire du pays sont des Toucouleurs. Il y en a un petit nombre de Sérères, mais toujours en est-il que c’est grâce aux Toucouleurs qu’ils en sont arrivés là. Certes, ma mère est sérère, mais la vérité, c’est qu’ils sont des ‘thiedo'’’, a asséné celui qui était pourtant connu pour ses analyses bien réfléchies.

Et comme si cela ne suffisait pas, Ibrahima, qui se considère comme un chérif, poursuit en enfonçant le clou : attaquer la race noire. ‘’Le Noir ne se connait pas. Il ne sait pas pourquoi Dieu l’a créé. Je ne dis pas ça pour lyncher, mais c’est la réalité. Partout dans le monde, les Noirs sont plus en difficulté, parce qu’ils sont méchants’’.

Depuis, le bonhomme ne cesse de recevoir des volées de bois vert, sur les réseaux sociaux, notamment pour ses propos irrespectueux envers les Wolofs. Car ils ont choqué plus d’un et sont considérés comme dangereux pour la stabilité sociale du pays.

‘’Chérif Ibrahima est un énergumène pire que Zemmour’’

L’ancien parlementaire Moustapha Diakhaté estime que ‘’Chérif’’ Ibrahima est ‘’un énergumène pire que Zemmour’’. Sur sa page Facebook, il a invité les autorités judiciaires à prendre toutes les mesures idoines pour ‘’punir sévèrement ce monsieur’’. D’ailleurs, le procureur s’est autosaisi, selon nos informations.

Pour sa part, l’ancien ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, condamne avec ‘’la dernière énergie’’ les déclarations de Chérif Ibrahima Aidara. ‘’Ces propos sont le reflet de l'audace de l'ignorance, d'où ses généralisations abusives et ses préjugés’’, dit-il. Poursuivant, le maire de Linguère indique que ‘’la cohésion nationale du Sénégal est tellement forte que ses propos, malgré leur caractère excessif, sont insignifiants’’.

Khalife général de la famille chérifienne de Saré Mamady, El Hadj Chérif Léhéïbe Aïdara n’a pas tardé, lui aussi, à dénoncer, ‘’avec consternation et indignation’’, les propos du ‘’marabout’’ Ibrahima. Il s’étonne qu’un débat digne d’un autre âge ou ‘’qui a lieu sous d’autres cieux’’ agite, hélas, le Sénégal ces derniers jours. ‘’Nous sommes nombreux à veiller, comme un dernier rempart, pour dire non. Non, parce que le monde est tellement tourmenté aujourd’hui qu’il ne faut pas jouer avec le feu. Et comment ? Notre civilisation et nos fondamentaux sociétaux sont fondés, entre autres, sur le caractère ‘sacré’ du dialogue des cultures et des religions tant adoubé au pays de la Téranga’’, dit-il.

Il demande, ainsi, à tout un chacun de s’efforcer, dans le calme et dans la dignité, de stopper toute tentative visant à perturber cette quiétude qui fait du Sénégal ‘’un îlot de paix sociale et de concorde nationale’’ au milieu des agitations et des troubles de tous genres.

‘’Dressons-nous comme un rempart face à l’effet des forces ténébreuses’’

‘’Ceci est d’autant plus vrai qu’à notre époque d’un monde instable, les risques peuvent venir de partout. Alors, dressons-nous comme un rempart face à l’effet des forces ténébreuses et des courants philosophiques ou religieux qui ont tous comme points communs : l’obscurantisme, l’ignorance et le mépris de l’être humain avec une approche restrictive ou dogmatique au regard de la religion’’, demande El Hadj Chérif Léhéïbe Aïdara.

Il souligne que toutes les vraies connaissances du monde unissent les êtres humains et sont le fruit de leur complémentarité dans le temps et dans l’espace. Le marabout d’ajouter que l'héritage culturel et cultuel du pays est bâti sur l’essentiel social et sociétal à la Sénégalaise que l’on appelle ‘’Téranga’’. Il dit : ‘’Cette base culturelle est le ciment de notre ‘vivre ensemble’ qui a caractérisé et qui caractérise la marche de l’histoire de ce digne peuple du Sénégal depuis toujours. Il est bon de rappeler ici notre devise nationale : ‘Un Peuple, Un But, Une Foi’ qui revêt une signification de haute portée.’’

Contestation du titre de chérif d’Ibrahima

Les talibés tidianes ne sont pas en reste, puisque ‘’Chérif’’ Ibrahima a aussi cité le marabout El Hadj Maodo Sy pour appuyer sa thèse. Ils contestent le titre de chérif à Ibrahima.

En effet, selon eux, ce dernier n’est pas un descendant de Cheikh Tidiane. Pourquoi il se dit chérif ? ‘’Son père faisait partie des compagnons des chérifs, parce que c’est lui qui préparait le thé pour eux. Alors, puisque les gens ont eu l’habitude de voir son père avec les marabouts, ils ont fini par croire qu’il est chérif lui aussi. Un jour, le père d’Ibrahima est allé au croisement Diaroumé pour mendier. Quand des talibés chérifs l’ont vu, ils lui ont dit qu’il ne devrait pas mendier, parce qu’ils le considéraient comme un chérif. C’est ainsi que le père d’Ibou Diallo a pris ses bagages et est allé lancer son appel pour devenir un guide religieux. Par conséquent, avant sa mort, il était paralysé et hébergé’’, relate un élément de Cheikh Abdoul Hamid Sarr. Selon qui c’est uniquement pour cette raison qu’Ibou Diallo se dit chérif.

‘’Mais, il a fait pire que son père. Parce qu’il est allé jusqu’à dire qu’il est un descendant de Cheikh Ahmed Tidjani. De plus, il s’est fait appeler Chérif Ibrahima Aidara At Tidjani. Quand il a fait connaissance avec Seydi Cheikh El Hadj Abdou Habib, c’est ça qu’il lui a servi. Mais comme la charia interdit qu’on fouille sur la lignée, Seydi Cheikh El Hadj Abdou Habib n’a pas cherché à vérifier ses origines. Il l’a cru sur parole’’, poursuit-il.

Des propos confirmés par Serigne Moustapha Sy Al amine. Ce dernier dit s’être rendu en Gambie où il a trouvé le petit frère d’Ibrahima Aidara At Tidjani dont le vrai nom de famille serait Diallo. ‘’Je lui ai demandé comment se fait-il que son frère soit chérif et pas lui. Il m’a répondu qu’il ne sait pas par quelle magie son frère s’est arrangé pour devenir chérif’’, a expliqué S. Moustapha Sy Al amine.

Présentation des excuses

De son côté, après avoir provoqué l’ire, ‘’Chérif’’ Ibrahima Aïdara a présenté ses excuses aux Sénégalais et aux Wolofs en particulier. Il a commencé par tenter de se dédouaner, en soutenant que ses propos ont été détournés. ‘’La vidéo qui circule sur les réseaux sociaux a été tronquée. Elle ne permet donc pas de comprendre le sens de mes propos. Celui qui l’a publiée à l'intention de me nuire, mais je lui pardonne. Je ne suis pas rancunier ; je ne suis en conflit avec personne et je ne blâme personne. Car je ne suis pas meilleur que mes pères’’, a-t-il déclaré dans la nouvelle vidéo.

Ainsi, pour lui, ce n’était qu’une façon de parler. ‘’J’ai grandi et étudié chez les Wolofs. Donc, je ne peux pas me permettre de dire du mal à leur endroit. C’était juste une manière de parler. Mais je ne me suis jamais prononcé sur des affaires ethniques et je ne le ferai jamais’’, a-t-il expliqué. Il souligne que ‘’nul n’est à l’abri d’un impair, surtout lorsqu’on est habitué à parler’’.

BABACAR SY SEYE