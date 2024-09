La cérémonie marquant la célébration de la Journée mondiale de la physiothérapie, qui avait pour thème ‘’La lombalgie ou douleur lombaire’’, a eu lieu hier. Elle a été présidée par le secrétaire général du ministère de la Santé et de l’Action sociale (MSAS). D’après Serigne Mbaye, les lombalgies représentent un enjeu de santé publique, un symptôme répandu. Selon l'OMS, 619 millions de personnes en souffrent et quatre personnes sur cinq en souffriront au cours de leur vie. Les lombalgies représentent aussi une part importante dans les accidents du travail et dans les maladies professionnelles.

Au Sénégal, en 2020, chez les professionnels de santé, il y a une prévalence de 62,5 %.

Fort de ce constat, il a souligné les efforts importants réalisés par l'État du Sénégal à travers le MSAS. Il s’agit de la création d'un centre de référence, à savoir le Centre national d'appareillage et d'orthopédie (CNAO) qui est structuré autour des activités de consultation, de prestations d'appareillage orthopédique et de soins de kinésithérapie, la formation effective au niveau de l'ENDSS avec 30 étudiants qui sont actuellement en Master 2 et en perspective la formation au niveau de l'enseignement supérieur avec le niveau Master. Ceci va permettre d'améliorer le ratio de présence de kinésithérapeutes au niveau national et l’affectation d'orthopédistes et présence de scanner dans presque toutes les régions du Sénégal.

Malgré ces réalisations, a-t-il expliqué, il est important de reconnaitre qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour prendre en charge toute la problématique de la physiothérapie.