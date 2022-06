La personne qui a perdu la vie avant-hier dimanche à l’Arène nationale, s’appelle Francis Christian Diedhiou. Il a reçu un jet d'artifice venant des tribunes. L’auteur n’est pas encore identifié.

Dans le cadre de la sécurisation du combat de lutte qui opposait les lutteurs Franc (écurie Parcelles-Assainies) et Sokh (écurie Pikine) à l'Arène nationale de Pikine, avant-hier dimanche 19 juin, les limiers du commissariat de police de Pikine ont interpellé six individus pour vérification d'identité.

En outre, un incident est survenu à l'intérieur de l'enceinte de lutte. Il a été provoqué par un jet d'artifice venant des tribunes, qui a touché un individu au cou, d’après des sources dignes de foi. Selon nos informations, l'action immédiate des éléments de la brigade nationale des sapeurs-pompiers a permis de lui apporter les premiers soins avant de l'acheminer au centre de santé Baye Talla Diop (Ex-Dominique), puis à l'hôpital de Pikine (camp Thiaroye). Malheureusement, la victime a succombé à ses blessures.

Elle est identifiée au nom de Francis Christian Diedhiou et a vu le jour en 1999. Pour le moment, l'auteur des faits n'a pu être identifié, avancent nos sources. Selon qui, l’exploitation des images de vidéosurveillance de l'Arène nationale dans ce sens n'a également pu être faite à cause de la coupure générale d'électricité intervenue dans le secteur vers 18 h. À cause de cette coupure, renseignent nos interlocuteurs, aucune séquence n'a été enregistrée, ni stockée. Il convient de préciser, selon nos informations, que le service d'ordre n'a jamais fait usage de grenades lacrymogènes à l'intérieur de l'Arène nationale.

La situation était calme, marquée par une ambiance festive des supporters qui ont rempli très tôt l'arène. Ledit service d’ordre faisant montre d'un grand professionnalisme, n'a également jamais eu recours à la force lorsque les supporters projetaient des sièges, à l'occasion du tour de stade effectué par le Roi des arènes Modou Lo, venu apporter son soutien au futur vainqueur du gala de ce dimanche, en l'occurrence le lutteur Franc. Toutefois, selon nos interlocuteurs, la présence de badauds et de supporters à l'extérieur de l'arène voulant forcer l'entrée principale a occasionné deux jets de grenades lacrymogènes pour les disperser. Et la dislocation à la fin du combat a également permis de raccompagner tous les supporters et aucun cas d'agression n'a été noté.

Enfin, une réquisition délivrée aux sapeurs-pompiers par les limiers a permis d'acheminer le corps sans vie au centre hospitalier universitaire (CHU) de Fann pour les besoins de l’autopsie, concluent nos sources.

Une enquête a été ouverte par les limiers du commissariat de police de Pikine.

CHEIKH THIAM