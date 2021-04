Eaux et forets

Hier, à la Direction des eaux et forêts sise au parc de Hann, les anciens directeurs qui se sont succédé à la tête de ce service étaient à l’honneur. Une belle cérémonie a été organisée pour leur rendre hommage. Ces personnalités, qui sont des ‘’techniciens de grande valeur’’, ont su manager le service des eaux et forêts en main de maître. En effet, selon le ministre de l’Environnement et du Développement durable, Abdou Karim Sall, ces officiers supérieurs ont su apporter, chacun en ce qui le concerne, une touche particulière aux différents fléaux qui gangrènent notre environnement.

‘’De l’indépendance à nos jours, tous les anciens directeurs des eaux et forêts qui se sont succédé ont porté et maintenu haut le flambeau du service’’, a-t-il déclaré devant un parterre d’invités. D’après lui, ‘’leurs compétences avérées’’ et leurs brillants parcours ont permis d'asseoir les bases d’une gestion des ressources forestières ‘’participative et porteuse de développement durable’’. Ainsi, Abdou Karim Sall considère que l’empreinte des anciens directeurs restera ‘’indélébile’’ à travers toutes les générations du service.

...Dans la même veine, l’actuel directeur des Eaux et forêt, chasses et de la Conservation des sols, le colonel-major Baïdy Ba, a parlé de l’apport et du soutien de ses prédécesseurs dans cette direction. ‘’En 2014, j’ai eu l’immense honneur d’intégrer cette sphère de valeureux que sont les directeurs des Eaux et forêts. Mes ambitions étaient certes grandes, mais la tâche l’était tout autant, du fait de belles performances consolidées par ces derniers’’, dit-il. ''Grâce à l’accompagnement, au soutien et au conseil des anciens, bon nombre de défis ont été relevés’’. À l’occasion, un fond documentaire provenant de la bibliothèque personnelle de feu El Hadj Mbara Sène a été mis à la disposition du service des eaux et forêts par sa famille.

‘’Il a accumulé des ouvrages et des documents de référence, non seulement pour la sauvegarde des forêts qu'il affectionnait tant, mais aussi pour la sauvegarde de l’environnement, pour l’écologie. Il aimait beaucoup ses livres. Même après sa retraite, et bien après cela, il n’hésitait pas à les relire, à consulter un document lorsqu'il avait un doute sur une espèce, une plante ou sur un écosystème’’, a déclaré un membre de la famille Sène. Qui a ainsi partagé un héritage non-négligeable. Cette décision historique de la famille d’El Hadj Sène, qui a été aussi directeur du Département forêt de la FAO, est fortement magnifiée. L’objectif, entre autres, est que les générations futures puissent bénéficier de l’expérience qu’il a acquise au Sénégal, en Italie et à travers le monde. Au terme des discours, place fut faite à la remise des cadeaux par le ministère de l’Environnement et du Développement durable.