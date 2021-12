‘’Comprendre les termes de l’économie et de la finance’’, c’est le titre du livre du journaliste économique Abdou Diaw, actuel chargé de la communication du Bureau de suivi opérationnel du Plan Sénégal émergent (BOS-PSE) présenté ce samedi. Cet ouvrage de 13 chapitres de l’ancien reporter du quotidien national ‘’Le Soleil’’, décortique les notions économiques et de la finance pour mieux éclairer l’opinion et faciliter la prise de décision.

Economiste de formation, le journaliste Abdou Diaw, ancien reporter au quotidien national ‘’Le Soleil’’, a présenté ce week-end son premier ouvrage. Intitulé ‘’Comprendre les termes de l’économie et de la finance’’, l’auteur, qui est par ailleurs l’actuel chargé de la communication du Bureau opérationnel de suivi du Plan Sénégal émergent (PSE), revient dans l’ouvrage composé de 13 chapitres et édité par les Presses universitaires du Sahel (Punis), dans une démarche didactique, sur des thématiques ayant trait à l’économie, à la finance, aux marchés financiers, à la commande publique…

‘’L’idée de rédiger cet ouvrage date de 2012 et 2013. L’idée, c’était d’écrire un livre sur l’information financière, la place de l’information financière traitée dans les médias sénégalais. Au fil du temps, j’ai changé d’orientation pour parler des termes. Parce qu’avant de parler d’information financière, il faut d’abord parler de la maitrise des concepts. (…) Le net offre une multitude de définitions des concepts. Mais l’originalité du livre c’est qu’à chaque fois que je développe un concept, j’essaie de donner un exemple. (…) Ce qui m’a motivé, c’est le fait de partager le peu que j’ai reçu de mes doyens professeurs. Je vous donne rendez-vous pour un autre ouvrage. Ce document, j’aurais pu préciser que c’est tome 1, volume 1. Il y aura d’autres ouvrages avec d’autres termes qui ne figurent pas dans ce livre’’, explique Abdou Diaw.

Dans un communiqué de presse, l’auteur renseigne que ce document est, en fait, une compilation des textes de la rubrique ‘’L’Explicateur’’ qui étaient publiés tous les lundis dans le quotidien national sénégalais. ‘’Le contenu émane des entretiens réalisés avec des experts composés de professeurs d’université et de professionnels des secteurs de la finance, de la bourse, de la commande publique, etc. À travers une approche simple, et en donnant la parole à des économistes sénégalais et africains, l'auteur passe en revue la plupart des termes économiques, aujourd'hui largement utilisés. Ce livre a été rédigé dans le but de rendre accessibles au grand public des informations économiques souvent jugées rébarbatives. Le livre est publié dans un contexte de ‘fake news’ qui inondent les réseaux sociaux et certains sites web, dans un esprit malsain de manipulation et de diffusion de rumeurs. Dans un tel environnement, la bonne maîtrise du lexique économique et financier permet d'opposer une attitude lucide à ces fausses nouvelles, souvent savamment distillées’’, fait-il savoir.

Pour Abdou Diaw, aujourd’hui, c’est ‘’beaucoup d’efforts’’ qu’il faut déployer pour assurer une ‘’meilleure place’’ à l’information économique et financière dans la presse. Ce qui passe, d’après lui, par le renforcement de capacités des professionnels de l’information dans les disciplines comme l’économie, les finances, la bourse, les assurances, etc.

‘’C'est à travers une approche simple et didactique que l'auteur de la présente publication, qui a fourbi ses armes dans la grande rédaction du ‘Soleil’, une école de la pratique journalistique, nous propose un ouvrage novateur qui, au-delà des journalistes économiques auquel il s'adresse d'abord, sera très utile à toute personne s'intéressant aux problématiques économiques qui rythment notre vie’’, témoigne le préfacier dudit ouvrage, Cheikh Thiam, par ailleurs ancien patron de l’auteur.

‘’Un outil du quotidien, une référence dans nos interactions’’

Dans sa postface qu’il a signée dans cette publication, le directeur de l’UMOA-Titres (l'Agence régionale de gestion et de promotion des titres publics de l’Union monétaire ouest-africaine), Adrien Diouf soutient que ce livre aura pour principal mérite de ‘’recentrer le débat’’. Mais aussi ‘’de fournir aux lecteurs une explication simple, pratique et usuelle des différents termes et concepts économiques auxquels nous sommes confrontés quotidiennement dans notre vie professionnelle, d’étudiant, d’investisseur, de citoyen et d’analyste de notre environnement. Il a cela de particulier qu’il ne met pas en avant un domaine spécifique de notre espace économique (…). Il regroupe l’ensemble des pans de l’économie, en privilégiant un unique aspect : la présence de ces termes ou concepts dans notre vie quotidienne. Et c’est dans ce sens que ce livre devrait devenir un outil du quotidien, une référence dans nos interactions, presque un livre de chevet, si l’économie devenait une passion pour vous’’, dit-il.

Pour le professeur agrégé en économie du développement Abou Kane, la portée sociale du livre tient à un constat. ‘’Au Sénégal, peu de gens ont fait l’école. Le taux d’analphabétisme est de 54 %. Parmi ceux qui ont fait l’école, peu ont fait l’économie et la finance, et parmi eux, peu aussi comprennent tous les termes de l’économie et de la finance. Parce que les niveaux ne sont pas les mêmes. Donc, le fait d’avoir un livre qui revient sur l’essentiel des termes de l’économie et de la finance, c’est un acte qui a une portée sociale. Les politiques publiques, de manière générale, tournent beaucoup autour de l’économie et de la finance. En fait, l’économie est au cœur de tout ce qui se fait en termes de politiques publiques. Donc, faire en sorte que les termes économiques soient compris par la société aura une grande portée’’, estime-t-il.

D’après lui, il y a beaucoup d’aspects relatifs à l’action et des termes utilisés par les médias que beaucoup de Sénégalais ne comprennent pas. Il s’agit, d’après lui, des notions ‘’aussi simples’’ tels que le produit intérieur brut (PIB), le produit national brut (PNB), le taux de croissance, l’inflation, l’endettement…‘’ Les critères de convergence de l’UEMOA, beaucoup de gens entendent parler de cela, mais ne comprennent pas à quoi cela renvoie. On entend parler de la monnaie unique et dans le livre, non seulement il a parlé de monnaie unique, mais aussi, de la monnaie commune pour faire la distinction. (…) Il ne se contente pas seulement de faire une liste de concepts, mais il a tenu à avoir une certaine cohérence d’ensemble dans le livre’’, affirme le professeur Abou Kane de la faculté des Sciences économiques et de Gestion (Faseg).