L’ONG ISCOS œuvre pour une meilleure prise en charge du handicap en milieu scolaire. C’est à travers les projets Deecliq et Peepite qui ambitionnent de promouvoir l’éducation inclusive dans cinq régions du pays dont Kolda où 5 000 enfants, 9 handicapés âgés de 5 à 17 ans, vont être pris en charge. Dans ce sillage, Iscos vient de démarrer une série de rencontres de sensibilisation dans les départements de la région de Kolda sur les enjeux et défis de l’éducation inclusive et la promotion de l’éducation inclusive.

Ceci pour obtenir l’engagement des autorités locales et des acteurs communautaires des collectivités territoriales ciblées dans la prise en charge des enfants en situation de handicap et la promotion de l’éducation inclusive, a indiqué le coordonnateur l’ONG ISCOS à l’étape de Kolda hier, Jean Sène. A en l’en croire, tout un paquet d’interventions est prévu par ces projets pour l’épanouissement des bénéficiaires.

Les prestations tournent autour des « consultations médicales, des cours de renforcement, de renforcement de capacités du personnel des écoles ciblées ; de l’achat de matériel adapté à la situation de l’enfant handicapé », entre autres, a cité M Sène. Avant de préciser que ces projet vont être exécutés en consortium avec Acra pour une durée de deux ans, avec l’appui technique de partenaires tels que Humanité & Inclusion (HI), la Coalition des organisations en synergie pour la défense de l’éducation publique (COSYDEP) et la Fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées (FSAPH) et le Centre universitaire pour la coopération internationale (CUCI).