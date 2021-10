Saly n’est pas d’accord avec la décision du président de la République Macky Sall, qui vient de désigner l’actuel maire Ousmane Guèye pour diriger la liste de la coalition BBY, lors des élections locales à venir. Une surprenante décision qui n’a pas laissé de marbre les responsables politiques de la commune dont certains ont déjà exprimé leur décision de ne pas respecter ce choix.

Depuis quelques jours, la coalition BBY a des problèmes pour trouver un candidat à mettre en face de l’actuel maire Ousmane Guèye pour les élections locales du 23 janvier 2022. Plusieurs rencontres ont été vainement organisées et la commission d’investiture avait donné rendez-vous demain pour divulguer le nom de celui qui devra les représenter lors de ces joutes. Bocar Mamadou Diallo et Amadou Bella Diallo étaient les deux qui restaient et sur qui la coalition misait pour renverser Ousmane Guèye, après plusieurs mandats à la tête de la commune de Saly.

Mais voilà qu’un coup de théâtre vient chambouler toute la stratégie de la coalition présidentielle à Saly Portudal.

En effet, dimanche, lors d’une réunion présidée par Mahmout Saleh, les responsables politiques ont eu la surprise de leur vie. Après avoir expliqué à l’émissaire de Macky Sall tout le travail déjà abattu, le ministre directeur de cabinet du président de la République a annoncé que ce dernier a décidé d’investir Ousmane Guèye pour diriger la liste de la coalition BBY.

Cette nouvelle n’est pas bien accueillie par les responsables de Saly. Actuellement, deux camps se dessinent pour une même liste de BBY. Les responsables politiques de Saly ne veulent pas que le travail de titan jusque-là fait soit vain. Ils ont décidé de cracher sur cette désignation de l’actuel maire comme tête de liste de BBY. Dans ce sens, a fait savoir un des responsables, ‘’nous avons catégoriquement refusé de nous aligner derrière Ousmane Guèye. Nous avons dit à l'envoyé du président que nous allons créer une liste parallèle. Nous n'accepterons jamais de figurer sur une liste qui sera dirigée par Ousmane Guèye’’. D’autres informations signalent même que d’autres franges de la mouvance présidentielle sont en train de se démener pour réagir contre cette décision qu’ils jugent ‘’ne pas être en phase avec les réalités locales de Saly Portudal et dangereuse pour la survie de la coalition BBY ainsi que de l’Alliance pour la République dans la commune’’.

Pour le moment, l’air est pollué à la station balnéaire de Saly Portudal.

IDRISSA AMINATA NIANG (Mbour)