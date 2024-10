L’équipe du Sénégal va jouer son premier match sans Aliou Cissé pour le compte de la 3e journée des éliminatoires de la Can-2025. Son successeur, Pape Thiaw, compte saisir cette opportunité de jouer à domicile pour réconcilier la sélection nationale avec le public du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio.

Installé sur le banc de l’équipe nationale du Sénégal en remplacement d’Aliou Cissé, Pape Thiaw est en mission. Le sélectionneur national intérimaire se fixe comme objectif de réconcilier la sélection nationale avec le public du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. On le sait, le sentiment de désamour croissant chez les supporters sénégalais envers les Lions a été l’un des arguments avancés par la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture pour expliquer l’éjection de Cissé de son poste. Pour sa première apparition en tant que coach principal, l’ancien entraineur de Niary Tally compte ‘’redorer le blason’’ de cette équipe tant décriée pour ses derniers résultats décevants à domicile (deux nuls) et son jeu peu reluisant.

‘’On est là pour ces deux matchs. On fera tout pour accomplir cette mission. Aujourd’hui, la chose la plus importante, c’est redorer le blason du football sénégalais, tout faire pour que le public soit avec nous. Et pour cela, on sait ce qu’il faut faire’’. Pour réussir ce pari, l’ancien international sénégalais, face à la presse hier, ne voit qu’une solution : renouer avec la victoire et assurer la qualification à la prochaine Can.

‘’C’est une chance pour moi d’avoir connu les gosses avant. Je sais de quoi ils sont capables et on a travaillé pour ça. C’est sûr qu’il y a une grosse attente derrière. Ils en sont conscients. On a envie de montrer que le Sénégal est là. On va continuer et pouvoir se qualifier le plus rapidement possible à cette phase finale’’.

Rester concentré jusqu’au bout

Pape Thiaw veut également remettre au stade Abdoulaye Wade son intangibilité. ‘’On travaille pour en faire le chaudron sénégalais. Au moins quand les autres équipes vont rentrer ici, elles sauront que c’est le Sénégal comme on l’a toujours montré’’.

Mais le champion d’Afrique avec les Lions locaux sait qu’‘’il n’y a plus aucun match facile en Afrique’’. Selon lui, la rencontre contre le Malawi (4e, 0 pt) ne sera pas du tout une promenade de santé, malgré son statut de petit poucet du groupe L. ‘’L’équipe du Malawi est là depuis lundi. Cela veut dire qu’elle est venue chercher quelque chose de positif. Ils sont derniers du classement, donc ils ont besoin de points’’.

L’ancien attaquant du FC Lausanne invite ses joueurs à rester vigilants face aux Flammes, mais surtout à être plus ‘’tueurs’’ devant le but. ‘’Lors deux derniers matchs (à domicile), on a pris des buts dans les dernières minutes. L’un c’est sur coup de pied arrêté et l’autre dans le jeu. Mais les joueurs sont confiants, ils savent qu’un match se joue jusqu’à la dernière minute. J’espère qu’ils vont rester concentrés pour que cela n’arrive pas. Aussi, si on pouvait ‘tuer’ nos matchs parce qu’en termes d’occasions, ces rencontres où l’on fait match nul, on aurait dû les emballer au bout d’une heure de jeu. C’est une leçon, j’espère qu’elle est bien apprise’’.

Compter sur les cadres

En tant qu’intérimaire, Pape Thiaw n’a pas suffisamment de temps pour façonner une équipe à son gré. Mais le technicien ne semble pas s’en offusquer. Le fait d’avoir côtoyé l’équipe pendant ces derniers mois lui a donné le temps de connaître les joueurs. Et qu’il va pouvoir compter sur le soutien des tauliers de l’équipe. ‘’La première chose quand on prend une équipe, c’est de s’entretenir avec les cadres. C’est très important, parce que ce sont des joueurs qui sont là depuis très longtemps. Je sais qu’ils étaient assez réceptifs par rapport aux choses que je veux mettre en place. Tout se passe bien’’.

Pape a voulu également s’appuyer sur les valeurs établies par son prédécesseur, notamment la solidarité dans le staff technique. ‘’J’ai demandé à Teddy Pellerin de m’accompagner en conférence de presse, c’est pour montrer la solidarité qui existe dans ce groupe. C’est ce qu’Aliou a bâti et c’est très important. On continue à travailler. On est là pour ces deux matchs, on fera tout pour accomplir cette mission. Aujourd’hui, c’est la chose la plus importante et redorer le blason du football sénégalais. Et tout faire pour que le public soit avec nous. Et pour cela, on sait ce qu’il faut faire’’.

SÉNÉGAL - MALAWI

Les Flammes visent une nouvelle invincibilité face aux Lions

Le Malawi va affronter le Sénégal pour la deuxième fois de son histoire, ce vendredi, avant que les deux équipes ne se retrouvent le 15 octobre prochain. La première rencontre entre ces deux sélections remonte au 18 janvier 2022 au Cameroun, au stade de Kouekong de Bafoussam, lors de la Coupe d’Afrique des nations. Alors que le Sénégal avait 4 pts et le Malawi 3, les deux équipes avaient besoin d’une victoire pour valider une place en huitièmes de finale de la Can. Les hommes d’Aliou Cissé entamaient la rencontre avec des joueurs qui revenaient à peine de maladie (coronavirus). Tout autre résultat était interdit. À l’époque sous les ordres du technicien roumain Mario Marinica, les Flammes du Malawi avaient éteint toutes les velléités offensives du Sénégal. Ils s’étaient même montrés plus dangereux que les Lions, en obtenant un penalty annulé par la Var. Le match s’est soldé par un score nul (0-0) et une qualification pour les deux équipes au tour suivant.

Le Sénégal remportera la compétition et le Malawi sera malheureusement éliminé par le Maroc sur le score de 2 buts à 1.

Plus de deux ans après, les deux sélections ont changé d’entraineur avec Pape Thiaw pour le Sénégal et Patrick Mabedi pour le Malawi. Elles vont s’affronter pour le compte des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Can-2025 au Maroc. Deuxième de la poule avec 4 pts en deux journées, le Sénégal va tenter de ne pas se détacher du leader, le Burkina Faso (7 pts), victorieux hier du Burundi (4-1).

Le Malawi, de son côté, peut se baser sur la dernière confrontation entre les deux équipes pour engranger ses premiers points dans cette phase de qualifications. Ce serait une prouesse pour les Flammes de garder encore une fois leur invincibilité face aux Lions.

MAMADOU KANE (STAGIAIRE)

LOUIS GEORGES DIATTA