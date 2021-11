Les éliminatoires de la Coupe du monde 2022 tirent à leur fin. Les deux dernières journées sont prévues cette semaine, mais la Tunisie et l’Egypte sont bien placées pour rejoindre le Sénégal et le Maroc, déjà qualifiés au 3e tour, à l’issue de la 5e journée. Même si leur destin n’est pas entre leurs mains, le Nigeria et le Mali pourraient profiter d’un faux-pas de leurs poursuivants.

Le 2e tour des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 va aborder le dernier tournant avec les 5e et 6e journées prévues cette semaine. Les dix équipes qualifiées pour le 3e et dernier tour de la phase de qualification seront connues à l’issue de la 6e et dernière journée. Pour le moment, seuls deux pays ont déjà décroché leur ticket pour les barrages. Il s’agit du Sénégal (12 pts), qui est assuré de terminer 1er de la poule H, et du Maroc (12 pts), qui a pris le large à la tête du groupe I. Il reste huit tickets à pourvoir pour compléter le tableau du dernier tour.

Tunisie et Egypte peuvent se qualifier avant terme

La 5e journée s’annonce déjà palpitante, car certaines équipes pourraient décrocher le sésame. Pour cela, certaines affiches auront l’allure d’une finale. C’est le cas de Tunisie - Guinée Equatoriale (2e, 7 pts). Les Aigles de Carthage, leader de la poule B avec 10 pts, devancent de trois unités le Nzalang Nacional. Les Tunisiens ont besoin d’une victoire pour valider leur ticket. Mais les Equato-Guinéens profiteront de l’avantage d’être chez eux pour remporter les trois points et revenir à hauteur de la Tunisie.

L’Egypte est leader de la poule F, avec 10 pts, avec quatre longueurs d’avance sur la Libye (2e, 6 pts) et six sur le Gabon (3e avec 4 pts). Les Pharaons sont à trois points des barrages. Pour cela, Mohamed Salah et ses coéquipiers devront aller chercher leur qualification sur la pelouse de l’Angola (4e, 3 pts). Ce qui ne devrait pas poser de souci aux Egyptiens. De plus plus, les Angolais sont déjà éliminés et ce match ne devrait pas avoir un grand enjeu à leurs yeux. Mais le point du nul pourrait aussi suffire, si le Gabon bat la Libye ou les deux équipes font match nul à Franceville.

Le Nigeria et le Mali en ballottage favorable

Dans certaines poules, le suspense pourrait tomber dès la 5e journée, mais ces équipes n’ont pas leur destin en main comme la Tunisie et l’Egypte. Dans le groupe C, le leader Nigeria (9 pts) affronte le Liberia (4e, 3 pts) déjà éliminé et obligé de recevoir à Tanger, au Maroc. Les conditions semblent donc favorables aux Super Eagles qui doivent toutefois s’imposer et espérer que le Cap-Vert (2e, 7 pts) ne gagne pas contre la Centrafrique (3e, 4 pts). Le Mali se trouve également dans le même cas de figure que le Nigeria. Les Aigles, leaders de la poule E avec 10 pts, comptent deux longueurs d’avance sur l’Ouganda (2e, 8 pts). Les Maliens doivent battre en déplacement le Rwanda (4e, 1 pt) et compter sur une contreperformance des Ougandais, qui reçoivent le Kenya (3e, 2 pts).

Par contre, le suspense dans les poules A et J va se prolonger jusqu’au terme du 2e tour. L’Algérie, leader du groupe A (10 pts, +17) est au coude-à-coude avec le Burkina Faso (2e, 10 pts, +8). Les Fennecs se rendent à Djibouti (4e, 0 pt) et les Etalons reçoivent le Niger (3e, 3 pts). Dans le groupe J, la Tanzanie (1er, 7 pts, +1) et Bénin (2e, 7 pts, +2) sont à égalité. Les Tanzaniens reçoivent le RD Congo (2e, 5 pts), qui n’a pas encore dit son dernier mot, alors que les Béninois accueillent Madagascar (4e, 3 pts). Gare au perdant !

LOUIS GEORGES DIATTA