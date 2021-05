Au terme des investigations des limiers de la DOCRTIS, à propos de l’affaire de la mule capverdienne qui avait ingurgité 41 boulettes de cocaïne, 3 autres suspects ont été interpellés, à Nord-Foire.

Les limiers de la Direction de l'Office Central de Répression du Trafic illicite des Stupéfiants (DOCRTIS) n’ont pas fait choux banc, dans le cadre de l’enquête pour faire la lumière sur les 500 g de cocaïne, ingurgités sous forme de 41 boulettes, par un individu de nationalité capverdienne. Saisis par la Cellule aéroportuaire anti-trafics (CAAT) de l’AIBD, ils sont, rapidement, entrés en action, le 17 mai. En effet, au lieu de procéder à l’arrestation du Capverdien du nom de Joao C. T, ils l’ont discrètement, jusqu’à ce qu’il entre dans un appartement situé dans un immeuble de Nord-Ford.

Le stratagème a marché, puisqu’il a permis de mettre la main sur 3 autres suspects. Il s’agit des étrangers C. Victor et Christian O. et du Sénégalais A. Dione. Ils ont été placés sous le régime de la garde-à-vue. Leurs auditions, au bout de 24 heures, ont montré qu’ils ne sont pas étrangers à cette affaire de trafic de cocaïne. Les enquêteurs ont, alors, prolongé leur période de garde-à-vue pour les nécessités d’enquête. Ainsi, il a été prouvé qu’ils sont complices dans cette affaire, avancent nos interlocuteurs.

Le Capverdien Joao C. T., selon nos informations, a laissé entendre, lors de son face-à-face avec les limiers de la DOCRTIS, qu’il est commerçant. C’est dans le cadre de ses activités commerciales, qu’il a acheté la poudre blanche pour la revendre, une fois chez lui à Praia, dans le marché noir.

Hier, à la fin des auditions, tous les quatre suspects ont été déférés au parquet pour divers délits. A A. Dione, C. Victor et Christian O., on reproche les faits d’association de malfaiteurs et complicité de trafic international de drogue. Le capverdien Joao C. T. est, lui, poursuivi pour les faits d’association de malfaiteurs et trafic international de drogue.

En effet, le 17 mai dernier, le Capverdien avait été appréhendé, dans le cadre d’un contrôle ciblé, eu égard aux indices que les agents de la CAAT avaient décelés dans son comportement. ‘’C’est ainsi qu’il a été procédé à un test qui a révélé la présence de cocaïne dans ses urines’’. Ainsi, la douane avais requis les services de l’hôpital Principal de Dakar aux fins de le soumettre à un examen radiographique. Qui a révélé que le mis en cause avait ingurgité 41 boulettes expulsées par assistance médicale, soit un poids total de 500 g de cocaïne correspondant à une valeur estimée à 45 millions de F CFA.

Cette saisie de la Cellule aéroportuaire anti-trafics (CAAT) avait été effectuée, en collaboration avec la Direction de l'Office Central de Répression du Trafic illicite des Stupéfiants (DOCRTIS).