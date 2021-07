Le parquet a requis 5 ans dont 2 ans d’emprisonnement ferme contre Mouhamed Diop et Ousmane Kébé. Poursuivis pour escroquerie, pour le premier nommé, et complicité de ce chef pour le second, ils ont été jugés hier à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar. Le montant du préjudice s’élève à plus de 100 millions de francs CFA. Les victimes étaient à l’audience d’hier, au nombre de 34.

C’est une rocambolesque affaire d’escroquerie qui a été évoquée hier à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar. Trente-quatre plaignants ont défilé au prétoire pour expliquer comment leurs rêves de rejoindre ‘’l’eldorado’’ ont été brisés par Mouhamed Diop, patron de l’agence de voyage Diop Travel Tour, et son adjoint Ousmane Kébé.

Selon les requérants, le montant du préjudice s’élève à plus de 100 millions de francs CFA. Mouhamed Diop, homme politique qui aspire à prendre les rênes de la municipalité de Keur Massar, rassurait les candidats à l’émigration sur la fiabilité de son agence de voyages sise à Sacré-Cœur. Il ressort des débats d’audience que le prévenu, qui a reconnu le chef d’escroquerie qui lui est reproché, a déployé des trésors de ruse pour tromper ses victimes. Celles-ci sont des étudiants, des pêcheurs, des chauffeurs de taxi et même des émigrés. En pleine période de pandémie de coronavirus, il leur a fait croire que seule son agence qui leur offrait un package incluant toutes les démarches pour l’obtention du visa, était en mesure de satisfaire leur désir de rejoindre l’Europe, les USA et le Canada.

Ainsi, il leur réclamait des sommes faramineuses allant d’un million à plus de 5 millions de francs CFA.

Oumar Ndoye, qui souhaitait une évacuation médicale pour son neveu, se fait gruger à hauteur de 5,250 millions F CFA

Même un enfant malade du cœur, qui nécessitait une intervention chirurgicale, n’a pas été épargné. L’oncle de ce dernier, en l’occurrence Oumar Ndoye, explique que pour mieux l’appâter, le prévenu lui a déclaré que pour les cas d’évacuation médicale, les démarches ne durent pas. C’est ainsi, raconte-t-il, que la famille s’est cotisée pour réunir 5 millions 250 mille francs CFA. Ce montant a été remis à Diop en personne, dixit Oumar. Il précise également que celui-ci avait fixé la date du départ pour le 27 mai.

‘’Hélas, le petit est toujours au Sénégal dans un piteux état. Pour son opération, on nous réclame la somme de 8 millions de francs CFA’’, raconte, la gorge nouée, Oumar Ndoye qui n’espère qu’une chose : la guérison de son neveu.

Quant au chauffeur de taxi qui a vendu un de ses véhicules pour rallier le Canada, il renseigne avoir dégainé 3 millions de francs CFA. Peinant à cacher sa déception, il explique comment il a été ébloui par Mouhamed Diop qui l’a accueilli dans un local bien structuré. Malheureusement, comme les autres candidats, c’est une fois à l’aéroport international Blaise Diagne que son rêve s’est transformé en désillusion.

En effet, il a été abandonné par la personne qui lui avait rassuré qu’il devait uniquement valider son visa électronique à l’aéroport avant de prendre son vol. Sans son passeport, il ne mettra jamais ses pieds dans l’avion qui devait le conduire au Canada. Si lui a pu retourner chez lui auprès des siens, ce ne fut guère le cas pour les étudiants étrangers qui ont dû déambuler avec leurs affaires dans les rues de Dakar, car chassés par leur bailleur.

Pour appâter ses victimes, il vante ses collaborations avec des membres du gouvernement

Déterminé à gagner la confiance de ses clients, il va jusqu’à mettre en exergue une supposée collaboration avec des membres du gouvernement. Ce fut le cas avec le nommé Ibra Diop à qui il a promis de partir avec la délégation du chef de mission de la présidence Cheikh Mbacké Sakho. A d’autres, il a dit qu’ils vont partir avec le ministre Amadou Ba. Pour être plus convaincant, selon les plaignants, un exemplaire du Coran à la main, il jurait qu’il était l’unique personne qui pouvait les faire voyager à l’étranger. S’il a réussi à empocher une centaine de millions en l’espace d’un mois, les multiples plaintes de ses victimes qui voulaient récupérer leurs sous ne se sont pas fait attendre.

De la Section de recherches à la Division des investigations criminelles, en passant par le commissariat central, des gens se sont plaints. Son adjoint, Ousmane Kébé, a été le premier à tomber dans les mailles des filets des enquêteurs, le 24 juin dernier. Accusé par certains plaignants d’être celui qui encaissait parfois l’argent et qui les rassurait à chaque fois qu’ils avaient des doutes sur la bonne foi de son employeur, il jure ignorer les agissements de celui-ci.

‘’Je perçois un salaire de 200 mille francs CFA. Ma mission consiste uniquement à faire des réservations de billets pour les clients. J’avoue aussi que parfois, en l’absence de mon patron, je recevais l’argent que je lui remettais ensuite’’, a-t-il déclaré à la barre.

D’ailleurs, c’est suite à son arrestation que son employeur Mouhamed Diop s’est rendu. A en croire ce dernier, son adjoint n’a rien à voir dans cette affaire. Il renseigne aussi que plusieurs clients ont été remboursés. Sans être en mesure de dire si son agence a un agrément, il déclare avoir investi plus de 30 millions de francs CFA pour monter sa structure.

Pour sa défense, il soutient qu’il est confronté à des difficultés liées aux restrictions dans ce contexte de pandémie.

Le parquet requiert 5 ans dont 2 ans d’emprisonnement ferme

Les avocats des parties civiles, qui ont fustigé l’attitude du prévenu Mouhamed Diop, ont sollicité que celui-ci soit puni par la loi. Ils réclament le remboursement des plaignants et demandent que le prévenu soit condamné à allouer à chacun la somme de 500 mille francs CFA en guise de dédommagement.

Le représentant du ministère public, pour qui les faits d’escroquerie et de complicité de ce chef sont constants à l’endroit des prévenus, a requis 5 ans d’emprisonnement dont 2 ans ferme.

Réquisitoire sévère, selon les avocats de Mouhamed Diop qui ont demandé l’ajournement d’une peine d’emprisonnement ferme. D’après eux, ça va lui permettre de rembourser les parties civiles.

L’avocat d’Ousmane Kébé, a pour sa part, sollicité la relaxe de son client. ‘’Il a été gardé à titre de garantie pour que Mouhamed Diop puisse se rendre’’, a plaidé l’avocat.

L’affaire mise en délibéré, le tribunal rendra sa décision le 3 août prochain.

MAGUETTE NDAO