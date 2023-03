Il y a du remords dans l’air.

Plus de trois mois après son renvoi du poste de sélectionneur de l’Espagne, Luis Enrique a pris la parole ce mercredi, sur les ondes de la Ser Gijon, pour vider son sac. S’il assure ne pas avoir regardé les deux premiers matchs de la Roja version Luis de la Fuente pour cause de voyage privé en Afrique du Sud, l’ancien technicien du FC Barcelone a lâché le scud suivant : « Je sais qu’il y a des vermines et des vautours qui profitent de leur seconde de gloire. »

Une petite punchline qui pourrait bien être destinée à Iago Appas, rappelé en sélection depuis le départ d’Enrique et qui fustigeait cette semaine « le manque de plan B de la sélection » au Mondial. Le technicien a toutefois ajouté être « satisfait » de son passage à la tête de la sélection (18 victoires, 10 nuls et 6 défaites entre 2019 et 2022).

Toujours sans poste depuis son départ de la sélection espagnole, Luis Enrique a peut-être donné un indice sur sa future destination. « Depuis la fin de la Coupe du monde, je ne lis plus la presse espagnole et je ne regarde plus rien d’espagnol sur Internet. Je ne lis que la presse anglaise et pas grand-chose d’autre. »