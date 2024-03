Et si c’était la fin des partis politiques traditionnels ?

Remis en cause par une vague de contestation citoyenne, les grands partis de masse peinent à s'adapter aux nouveaux enjeux sociétaux. Le clivage gauche-droite a du plomb dans l'aile face à l'émergence de problématiques transversales comme l'environnement ou l'identité. En phase avec ces mutations, une défiance envers le personnel politique établi alimente la montée en puissance de mouvements citoyens et de formations antisystème. Dopée par les réseaux sociaux, cette dynamique de contournement des appareils partisans bouscule les codes de la représentation démocratique traditionnelle. Une refonte en profondeur du jeu politique semble inéluctable.

Le paysage politique mondial est en pleine mutation. Les partis politiques traditionnels, qui ont longtemps dominé la scène, sont remis en question par une vague de contestation citoyenne sans précédent. Un vent de changement souffle sur les démocraties, où les électeurs aspirent à plus de renouvellement et de représentativité.

Le clivage gauche-droite, qui a structuré pendant des décennies l'échiquier politique de plusieurs pays, peine désormais à refléter les nouvelles réalités sociétales. Les enjeux contemporains comme l'environnement, l'identité ou la révolution numérique transcendent ces anciennes lignes de fracture. À l'exception, dans une moindre mesure, des pays "Five Eyes" (Australie, Canada, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni et États-Unis), les partis établis peinent à s'adapter à ces questions émergentes et semblent déconnectés des préoccupations des citoyens.

En parallèle, l'essor des mouvements citoyens et la montée en puissance des partis anti-système témoignent d'une défiance croissante envers le personnel politique traditionnel, souvent perçu comme une caste déconnectée des réalités du terrain. Le phénomène du parti Pastef au Sénégal, des gilets jaunes en France ou l'irrésistible ascension de partis comme Podemos en Espagne ou le M5S (Mouvement 5 étoiles) en Italie illustrent cette lame de fond.

Les nouvelles technologies, en facilitant la mobilisation citoyenne via les réseaux sociaux, renforcent également cette dynamique de contournement des partis classiques. Désormais, n'importe quel citoyen peut se faire le porte-voix d'une cause et essaimer ses idées au-delà du cadre partisan.

Cependant, ce bouleversement de l'ordre établi n'est pas exempt de risques démocratiques, avec la possibilité d'une fragmentation excessive du paysage politique ou l'émergence de forces populistes aux dérives autoritaires. Le défi sera de réinventer les modes de représentation et de participation citoyenne, sans renier les principes fondateurs du système démocratique.

Qu'ils se rénovent ou qu'ils cèdent la place à d'autres formes d'organisation politique, une chose est sûre : l'ère des grands partis de masse semble révolue. Une nouvelle donne politique est en train d'émerger sous nos yeux.

Amadou Moctar ANN,

enseignant-chercheur en Sciences

politiques et analyste pour des questions de sécurité et de défense.