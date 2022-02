Au Sénégal depuis trois semaines, l'exercice de préparation médicale 2022 dénommé Medrex a permis de fournir des soins médicaux à près de 370 patients. L’annonce a été faite par le colonel James Grady, Chirurgien-Commandement de la Southern European Task Force-Africa (Setaf-AF).

La cérémonie de clôture de l'exercice de préparation médicale 2022 dénommée Medrex, à l'hôpital militaire de Ouakam, a eu lieu hier. Présidant la rencontre, le colonel James Grady, Chirurgien-Commandement de la Southern European Task Force-Africa (Setaf-AF) a soutenu que grâce à la générosité, à la patience et au travail d'équipe de professionnels de la santé sénégalais et américains, ils ont pu combler les fossés géographiques, linguistiques et culturels afin d'améliorer la santé et la vie de ceux qui leur sont confiés. Ensemble, poursuit le colonel Grady, ils ont mis au monde des bébés, retiré des tumeurs et des amygdales, et ont extrait beaucoup de dents.

En effet, au cours des trois semaines de Medrex, ils ont fourni des soins médicaux à près de 370 patients. ‘’Tout comme le football ou le calicot en Italie, la médecine est un sport d'équipe. Pour que nos patients obtiennent les meilleurs résultats, chaque membre de l'équipe doit faire sa part. La médecine militaire est souvent une équipe dans laquelle les nations comptent sur des partenaires pour fournir un soutien opérationnel et humanitaire en matière de soins de santé.

Cet exercice permet à nos professionnels de la santé d'entretenir des partenariats solides et offre des occasions d'échanger et d'élargir nos connaissances médicales dans une grande variété de circonstances. Si nous sommes appelés à travailler ensemble en réponse à une catastrophe naturelle ou à d'autres crises militaires ou humanitaires, nous serons mieux préparés et habitués à travailler côte à côte’’, a soutenu le chirurgien. ‘’Pour conclure, il y a quelques milliers d'années, le médecin grec Hippocrate aurait dit ’Ars longa, vita brevis’ ou l'art est long et la vie est courte. Cet aphorisme nous rappelle que l'étude de la médecine prend beaucoup de temps et que notre temps est limité. C'est aussi un rappel à l'humilité, car il y a toujours plus à apprendre. Merci beaucoup d'avoir fourni une occasion absolument phénoménale pour nous tous de nous améliorer dans notre vocation à guérir parfois, à soulager souvent et à soigner toujours’’, a-t-il ajouté.

CHEIKH THIAM