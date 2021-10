Le président Macky Sall a procédé, hier, au lancement officiel de la journée du Sénégal, à l’Exposition qui se tient à Dubaï jusqu’au 31 mars 2022. Lors de cette rencontre suivie de l’ouverture du Forum économique entre les Emirats arabes unis et le Sénégal, le chef de l’Etat a exhorté au renforcement des liens économiques entre les deux pays, gage de paix et de prospérité pour le Sénégal et les Emirats arabes unis.

Makhfouz NGOM

La cérémonie officielle de la journée du Sénégal a l’Expo Dubaï 2020 a été présidée, hier, par le chef de l’Etat, invité d’honneur de la cérémonie. En compagnie du Cheikh Nahayan Mabarak Al Nahayan, Ministre de la Tolérance et de la Coexistence des Emirats arabes unis et commissaire général de l’Expo 2020 Dubaï, du ministre du Commerce, du directeur de l’Apix, du directeur général de l’Asepex et commissaire général du Sénégal à l’Expo 2020 et des membres du secteur privé sénégalais, le président Macky Sall a visité le pavillon du Sénégal situé au cœur du site de l’Expo.

A l’issue de la cérémonie, le chef de l’Etat a aussi présidé, devant un parterre d’hommes d’affaires émiratis et sénégalais, l’ouverture du Forum économique entre les Emirats arabes unis et le Sénégal pour renforcer la coopération économique entre les deux pays.

Auparavant, lors de son intervention pour le lancement de cette journée, le président Macky Sall a salué l’esprit de partage et de fraternité qui caractérise l’organisation de cette exposition universelle à Dubaï qui regroupe 192 pays, après une année de report en raison de la pandémie de la Covid-19. D’après le chef de l’Etat, le thème de cette édition 2021, ‘’Connecter les esprits, construire le futur’’, avec les sous-thèmes ‘’Mobilité’’, ‘’Durabilité’’ et ‘’Opportunité’’, rejoint parfaitement les aspirations du Sénégal qui compte s’inscrire dans la voie du développement durable et solidaire, en nouant des partenariats solides à travers le monde. ‘’Le Sénégal offre au monde un échantillon de ce que nous faisons de meilleur dans le sens du progrès et du développement, à l’image du Ter, de Smart Sénégal, du port du futur à Ndayane et le Bus Rapid Transit (BRT). Ces trois infrastructures modernes renvoient au thème de l’Expo autour de la connexion. Sur ce, l’exposition constitue un formidable cadre de rencontre et d’échanges économiques et commerciaux pour nouer des partenariats solides’’, déclare-t-il d’entrée. Avant de saluer les progrès faits par l’économie sénégalaise qui a gagné en attractivité, depuis la mise en place du Plan Sénégal émergent (PSE).

Sur ce, il indique que la destination Sénégal reste largement ouverte à tous les investisseurs désireux d’accompagner le Sénégal dans ce processus d’émergence. ‘’Le Sénégal n’est pas un pays fermé. Tous ceux qui peuvent y investir dans le cadre d’un partenariat gagnant-gagnant sont les bienvenus. En outre, nous devons travailler à renforcer les investissements privés émiratis au Sénégal et les exportations sénégalaises vers ce pays’’, a-t-il soutenu.

Poursuivant son propos, le président Macky Sall a salué la coopération avec les Emirats arabes unis qui, par son appui, a permis l’organisation de cette journée qui constitue un cadre de rencontres et d’échanges économiques et commerciaux propice à l’investissement et aux relations de partenariat. ‘’L’Exposition universelle dont la première édition s’est tenue à Londres en 1851, a toujours permis à l’humanité de célébrer le progrès et de faire connaissance et de fraterniser. En outre, elle constitue aussi une vitrine, mais aussi un facteur de paix et de dialogue des civilisations. Ce qui est tout le sens de l’Expo de Dubaï 2020. De ce fait, le Sénégal compte renforcer ses échanges pour plus de progrès et de prospérité, tout en protégeant l’environnement. Notre pays adhère à ces principes. C’est pourquoi j’ai tenu à présider personnellement la journée du Sénégal à l’Exposition universelle de Dubaï’’, a déclaré Macky Sall.

L’Expo universelle de Dubaï, d’après le futur président en exercice de l’Union africaine (2022-2023), doit aussi servir de plateforme commerciale pour consolider les échanges entre l’Afrique et les Emirats arabes unis. ‘’Nous avons six mois devant nous pour renforcer la coopération entre l’Afrique et les Emirats arabes unis et plus largement avec les pays du Golfe. Dès mon entrée en fonction à la tête de l’Union africaine, je m'attellerai à cette tâche, afin de raffermir les relations entre les EAU et le continent africain qui a inauguré, l’année dernière, la Zone de libre-échange continentale’’, conclut-il.