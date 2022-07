Pour contrecarrer l'extrémisme violent et le terrorisme transnational qui font rage dans de nombreuses régions du continent, un séminaire de trois jours sur le thème ‘’La prévention de l'extrémisme violent’’ se tient à Dakar. Il est organisé par le Centre des hautes études de défense et de sécurité (Cheds) et le Centre d'études stratégiques de l’Afrique (Cesa) de Washington DC.

Face à l'extrémisme violent et le terrorisme transnational qui continuent leur expansion sur fond d'interrogations pressantes portant sur la capacité des organisations régionales à freiner la violence meurtrière qui décime plusieurs régions du continent, des rives du Sahel à la Corne de l'Afrique, en passant par le Centre, le Centre des hautes études de défense et de sécurité (Cheds), en partenariat avec le Centre d'études stratégiques de l’Afrique (Cesa) de Washington DC a organisé, hier, un séminaire portant les problématiques mentionnées.

Pendant trois jours, des experts vont réfléchir, à travers des séries de tables rondes, sur le thème de la prévention de l'extrémisme violent. C’est en ce sens que la représentante du Cesa, dans son discours, a précisé que ces ‘’trois jours d’activités à venir permettront de prendre quelques pas en avant, pour avancer (le)s aspirations mutuelles dans le domaine de la sécurité citoyenne en Afrique’’.

Dans son allocution, le directeur général du Cheds, le général de brigade Mbaye Cissé, a déclaré : ‘’Il est heureux que la première table ronde de notre rencontre soit consacrée à la dimension régionale de la lutte contre l'extrémisme violent, pour interroger davantage les nécessaires interactions attendues entre acteurs nationaux et acteurs régionaux, voire internationaux, dans l'élaboration de réponses cohérentes à une menace dont le caractère transnational n'est plus à démontrer.’’

D'après lui, ce premier débat sera l'occasion de mesurer les progrès réalisés, mais surtout d'identifier les lacunes dans la conception et la mise en œuvre des stratégies à tous niveaux, en vue de leur optimisation.

Car le général de brigade considère que la question de la lutte contre l'extrémisme violent est inséparable de celle de l'État de droit, dans la mesure où, parmi les facteurs de radicalisation souvent identifiés, figure en bonne place la posture des forces de défense et de sécurité (FDS), acteurs de premier plan de la sécurité.

C’est d’ailleurs l'occasion pour lui de rappeler le rôle crucial que jouent les FDS dans la préservation des standards compatibles avec le respect des Droits de l'homme. D'où l'impérieuse nécessité de leur professionnalisation sans laquelle toutes les formes d'exaction sont possibles.

‘'C'est donc avec beaucoup d'intérêt que la seconde table ronde débattra de cette question cruciale, en partant du modèle sénégalais, pour évaluer les approches de l'État de droit en matière de professionnalisation et de surveillance du secteur de la sécurité, à un moment où les défis liés à la gouvernance démocratique et civile se posent avec acuité dans ce domaine, notamment en Afrique de l'Ouest’’, dit-il.

Série de coups d'État militaires sur le continent

Pour ce qui est du webinaire du 28 juillet ''réservé à l'importance stratégique de l'utilisation d'approches axées sur les citoyens’’, des échanges sur le rôle des organisations de la société civile, des autorités coutumières, des prestataires de sécurité non étatiques et d'autres acteurs dans la supervision de l'éthique et du professionnalisme du secteur de la sécurité sont attendus, dans le but de renforcer la confiance et consolider les relations civilo-militaires, fait savoir le général Mbaye Cissé.

Une opportunité offerte par le partenariat Cheds-Cese, selon le Général, pour mettre en exergue trois problématiques majeures dans la promotion de la paix et la stabilité dans le continent en général et de la sous-région en particulier. ‘’Les trois activités du Cheds et du Cesa vont toutes souligner l'importance d'utiliser des approches axées sur les citoyens pour relever les défis de la sécurité nationale et régionale en Afrique, notamment à la suite d'une série de coups d'État militaires sur le continent’’, explique Mme Kelly, représentante du président du Cesa.

ARAME FALL NDAO (Stagiaire)