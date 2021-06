Fabrication vaccins anti-covid 

La Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de la CEDEAO appelle la Banque africaine de développement (Bad) à soutenir la mise en place d’infrastructures de soins de qualité et le développement d’industries pharmaceutiques dans les pays de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), notamment la fabrication de vaccins. ‘’La conférence a pris note de la situation de la pandémie de Covid-19 dans la région, qui révèle une stabilisation résultant des efforts déployés par les États membres et l'Organisation ouest-africaine de la santé (OOAS).

Elle a pris note de la vaccination dans tous les Etats membres au moyen des vaccins fournis par l'Initiative Covax et salue la récente décision du G7 de fournir des vaccins supplémentaires aux pays en développement. La Conférence encourage l'Organisation ouest-africaine de la santé à intensifier ses efforts en vue de la mobilisation d'un partenariat pour la production de vaccins anti-Covid dans la région et note la nécessité d'introduire un passeport biométrique dans la région’’, indique le communiqué final du sommet d’Accra, tenu le week-end.

La même source souligne que la conférence charge le président de la Commission de travailler avec les États membres et l'OOAS sur les modalités visant à accélérer la réouverture des frontières terrestres en toute sûreté pendant la pandémie, conformément aux directives harmonisées de la CEDEAO pour la libre circulation des personnes et des biens en période de pandémie.