Le Bureau exécutif national de la Fédération des acteurs de l’information et de la communication du Sénégal (Facs) exige le limogeage du directeur du Conseil national de régulation de l’audiovisuel, M. Babacar Diagne. La Facs fustige la coupure du signal de deux grands groupes de presse, à savoir Walfadjri TV et SenTV, pour 72 heures par le CNRA.

Une décision qui constitue, souligne-t-on, une atteinte grave à la liberté de la presse et à l’accès des populations à une information plurielle. Aux yeux de la Facs, cette mesure du CNRA a exposé les médias d’Etat et les médias supposés ‘’favorables’’ au régime du président Macky Sall, ainsi que les travailleurs de ces médias. Résultat : ‘’Des stations de la radio RFM, le siège du groupe Futurs médias, les locaux du quotidien national ‘Le Soleil’ et du site d’information en ligne Dakaractu ont été violemment attaqués par des individus malintentionnés, causant des dégâts matériels considérables’’, regrette-t-il.

La Facs condamne fermement, à travers son communiqué, ‘’ces attaques inacceptables en démocratie contre les organes de presse et demande leur arrêt immédiat ainsi que l’arrêt des menaces et intimidations à l’endroit des organes de presse et des hommes de médias’’. Elle invite à ses membres, à savoir les journalistes, de veiller, dans le traitement de l’information relative à cette affaire Ousmane Sonko-Adji Sarr, au respect des règles strictes de vérification et de recoupement, pour éviter la diffusion de fausses nouvelles et les manipulations pouvant jeter de l’huile au feu.