La Fédération des acteurs de l’information et de la communication (Facs) a décerné une attestation de mérite au célèbre photographe-reporter Yakhsime Fall dit ‘’Boy Naar’’. Le président de la Facs Maguette Seyni Diaw, par ailleurs directeur de publication d’’’Opinion’’, a souligné les critères d’attribution de cette attestation. Il a cité : la qualité dans le traitement de l’information et de la communication et l’exemplarité en matière de valeurs humaines. Selon lui, ces critères ont été remplis par le récipiendaire.

Il ajoute que l’éthique et la déontologie sont le fondement de l’information et de la communication. Et que le combat de la fédération repose sur les intérêts matériels et moraux de ses adhérents, tels que des organes de presse et acteurs free-lance.