L’ancien député Farba Ngom, figure influente de l’Alliance pour la République (APR) et proche de l’ex-président Macky Sall, a été placé sous mandat de dépôt après la levée de son immunité parlementaire. Cette arrestation marque un tournant majeur dans le paysage politique sénégalais et illustre la volonté du nouveau régime de renforcer l’indépendance de la justice.

Un basculement judiciaire attendu

Farba Ngom, connu pour son rôle clé dans l’ancien pouvoir, a été interpellé après la levée de son immunité parlementaire, ouvrant la voie à des poursuites judiciaires. Si les chefs d’accusation exacts n’ont pas encore été officiellement dévoilés par le parquet, plusieurs sources évoquent des enquêtes liées à la gestion des finances publiques et à des soupçons de détournement de fonds. Cette décision s’inscrit dans un contexte où les nouvelles autorités, dirigées par le tandem Bassirou Diomaye Faye - Ousmane Sonko, affichent leur détermination à mettre fin à l’impunité et à assainir la gouvernance.

Des réactions politiques contrastées

L’incarcération de Farba Ngom a immédiatement déclenché des réactions vives dans le paysage politique. Du côté des soutiens du régime actuel, cette arrestation est perçue comme un signal fort en faveur de l’État de droit et d’une justice impartiale. « Personne n’est au-dessus de la loi. Ce qui se passe aujourd’hui est une avancée démocratique», affirme le député Amadou Ba, proche du gouvernement.

À l’inverse, les cadres de l’APR dénoncent une chasse aux sorcières politique. «C’est une justice à deux vitesses, motivée par des règlements de comptes. On cherche à humilier les figures de l’ancien régime. En s’attaquant aussi brutalement au député Farba Ngom, le pouvoir confirme sa nature dictatoriale et témoigne de la totale mainmise du Premier ministre sur toutes les institutions de la République», déplore Moussa BocarThiam, ancien Ministre sous Macky Sall.

Cette tension pourrait renforcer l’opposition entre l’ancien pouvoir et le gouvernement en place.

Un bras de fer en perspective

Farba Ngom, considéré comme un acteur incontournable de l’influence de Macky Sall dans le nord du pays, représente un maillon stratégique pour l’APR. Son arrestation pourrait ainsi redessiner les rapports de force au sein de l’opposition et accentuer la recomposition politique en cours au Sénégal. Certains observateurs estiment que cette décision pourrait également impacter d’autres figures de l’ancien régime, dans un contexte où plusieurs enquêtes judiciaires sont en cours.

Quelles suites pour l’affaire?

Les avocats de Farba Ngom annoncent déjà leur intention de contester son placement sous mandat de dépôt, dénonçant une détention « arbitraire et injustifiée ». De son côté, l’opinion publique suit de près cette affaire, qui pourrait influencer l’avenir politique du pays et renforcer l’image d’une justice plus indépendante sous la nouvelle administration.

L’arrestation de Farba Ngom marque-t-elle le début d’une vaste opération judiciaire contre l’ancien régime ?

Affaire à suivre…

Babou Biram FAYE