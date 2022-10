Dans la tourmente suite à des récentes révélations de comportements inapropriés au sein de la FFF, Noël Le Graët doit faire face à de nouvelles accusations. Ce mercredi, Radio France a relayé les propos de nombreuses plaignantes qui mettent en cause le président de l'instance.

"Avec moi, Noël Le Graët était vraiment lourdingue. Il me disait qu’il voulait me ramener chez lui. Il ne m’envoyait pas de sms. À cette époque, ce n’était pas un pro du téléphone. Mais c’étaient des invitations à répétition pour venir dîner avec lui", a expliqué ce témoin, ajoutant une phrase énoncée par le dirigeant tricolore : "S’il se passe quelque chose entre nous, ne vous inquiétez pas, personne ne le saura."

"En 2016, je devais partir avec le président Le Graët en déplacement officiel. Pendant la semaine qui précède, il me harcèle en m’appelant quasiment tous les soirs pour me dire qu’il se réjouit d'y aller avec moi. Il me dit qu’il faut que je me mette en jupe le jour du voyage. Évidemment je refuse, je mets un pantalon. Dans l’avion, je suis à côté de lui, il pose sa main sur ma cuisse. Je l’ai repoussé en lui disant 'président, on ne va pas commencer le trajet comme ça'", a révélé une autre témoin.