Après avoir dédié plus de 70 % des financements aux femmes, la Délégation générale à l’entreprenariat rapide des jeunes et des femmes (Der) promet de trouver une ligne de crédit de 5 milliards F CFA destinée à la jeunesse de la région de Dakar.

En prélude au Conseil présidentiel sur l’emploi et l’insertion qui aura lieu ce 22 avril et qui sera présidé par le chef de l’Etat Macky Sall, un Forum régional de la jeunesse sur l’emploi a été organisé avant-hier à Pikine, sur le thème ‘’Défis et perspective de la formation de l’emploi et de l’entreprenariat’’.

Lors de cette journée qui a regroupé des centaines de jeunes de la région de Dakar, le délégué général à l’Entreprenariat rapide des jeunes et des femmes (Der) a soutenu que ledit conseil permettra à sa structure d’avoir une idée claire du plan d’urgence qui va être mis en place. Papa Amadou Sarr s’engage personnellement à trouver 5 milliards F CFA pour la ligne de crédit qui va financer les jeunes de la région de Dakar et de tous ses départements.

L’occasion a aussi été saisie par M. Sarr pour apporter une réponse à ceux qui contestent les chiffres qu’il avance, concernant les financements octroyés. ‘’Nous sommes une institution certifiée. Nous avons un commissaire aux comptes qui valide les chiffres de la Der, chaque année. Ceux qui contestent nos chiffres peuvent venir à la Der et on pourra leur montrer les preuves des financements que nous avons faits par région, département et commune. Ils peuvent contester, mais cela ne nous empêche pas de maintenir nos chiffres et de continuer notre mission’’.

Selon le délégué général, aucun jeune du Conseil national de la jeunesse n’a été financé. Les financements, dit-il, sont principalement allés aux acteurs des secteurs informels, de la pêche, de l’agriculture et de l’élevage. Plus de 70 % des financements sont allés dans ce secteur, 10 % vers le numérique et les startups et les 10 % autres vers les services.

‘’Quand on fait un prêt, on n’est pas obligé de choisir une multitude de personnes, car il est personnel. Vous allez à la banque, on vous fait un prêt et vous remboursez. La jeunesse intelligente, qui veut et qui s’approprie du projet, va aller prendre l’argent. Elle travaille et ne fait pas de bruit. Ceux qui font du bruit n’ont qu’à arrêter de le faire et venir trouver un financement, car l’argent appartient aux jeunes et aux femmes. Ces dernières l’ont compris, car, les deux premières années, 70 % des financements sont partis vers les femmes. Elles travaillent et remboursent bien. Les jeunes de Dakar et du pays n’ont qu’à faire la même chose et ils seront financés’’, exhorte-t-il.

S’agissant du recouvrement, Papa Amadou Sarr renseigne qu’ils sont à hauteur de 60 à 70 %.

