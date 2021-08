Après des semaines d'attente et de négociation, Raphaël Varane est officiellement devenu un joueur de Manchester United. Les Red Devils n'ont pas hésité à mettre le paquet pour renforcer leur défense. Un poste où ils ont mis les moyens ces dernières saisons.

Ole Gunnar Solskjaer est un entraîneur heureux. Contrairement à la grande majorité des coachs du Vieux Continent, le technicien norvégien a été gâté cet été. Outre sa prolongation de contrat, son club lui a offert Jadon Sancho, acheté 85 M€, et Raphaël Varane, délogé du Real Madrid contre un chèque compris entre 50 et 60 M€. Un montant qui lui permet de faire son entrée dans le top 10 des plus gros transferts de l'histoire de Man Utd.

Man Utd avait établi un record en 2002 avec Rio Ferdinand

Son arrivée a d'ailleurs provoqué la sortie de ce classement d'un certain Rio Ferdinand, acheté 46 M€ en 2002 à Leeds United. A cette époque-là, l'Anglais était d'ailleurs devenu le défenseur le plus cher de l'histoire. Il est surtout devenu une légende chez les Mancuniens, avec lesquels il a joué 455 rencontres et remporté 13 titres en douze ans. Durant son passage, il a formé un duo de choc avec Nemanja Vidic, acheté 10,5 M€ au Spartak Moscou en janvier 2006 et qui a passé huit ans à Manchester.

Une défense centrale à 56,5 M€ qui a donc été rentable mais qui est encore aujourd'hui difficile à remplacer. Par la suite, les pensionnaires d'Old Trafford ont donc continué à recruter dans l'axe. Ils n'ont pas forcément fait de folie, mais n'ont pas forcément fait toujours les bons choix non plus. En 2010-11, Chris Smalling est arrivé en provenance de Fulham pour 8 M€ en 2010-11. L'année d'après, c'était au tour de Phil Jones d'être recruté à Blackburn contre un chèque de 19,3 M€.

Depuis 2016, les Red Devils cassent à nouveau leur tirelire

En 2014, les Britanniques ont mis légèrement plus, 20 M€, pour s'offrir Marcos Rojo alors au Sporting. Une année où le polyvalent Daley Blind a été acheté pour 18 M€ à l'Ajax. Des prix élevés mais qui restaient malgré tout corrects pour le marché. Mais ces derniers mercato, les Mancuniens ont décidé de passer un cap. En 2016, ils ont ainsi mis 38 M€ pour arracher Eric Bailly à Villarreal. Titulaire au départ, l'Ivoirien, souvent handicapé par les blessures, est moins utilisé à présent.

Il a toutefois récemment prolongé jusqu'en 2024, lui qui est plus une doublure dans l'esprit d'OGS. Un an après la venue de Bailly, Manchester United déboursait 35 M€ en 2017 pour Victor Lindelöf, en réussite à Benfica. Sous contrat jusqu'en 2024, le Suédois, titulaire, ne satisfait pas pour autant son club. Un club qui a voulu recruter un voire deux centraux à l'été 2019. Issa Diop (West Ham) avait notamment été approché. Mais le plan A était Harry Maguire.

Plus de 200 M€ dépensés en 5 ans

Pour lui, Manchester United a cassé sa tirelire et a déboursé 87 M€ ! Ce qui a fait de lui le deuxième plus gros transfert de l'histoire des Red Devils derrière Paul Pogba. Et visiblement, les Anglais sont contents de lui. Moins de Lindelöf. C'est ainsi qu'ils ont donc décidé de s'offrir Raphaël Varane pour un montant très important. Mais ils pourraient continuer à faire exploser la banque cet été puisque le Daily Mail parle d'une offre à venir pour un autre joueur tricolore : Jules Koundé.

Et cette fois-ci, ce serait un peu plus cher que Varane puisque le Sévillan a une clause libératoire fixée à 80 M€. Ce qui ferait de lui le cinquième joueur le plus cher de l'histoire du club. Si cela se faisait, le trio Maguire-Varane-Koundé coûterait à lui seul 217-227 M€ en transferts. Mais une arrivée de Koundé paraît encore loin aujourd'hui. Ce qui est sûr c'est que MU a dépensé plus de 200 M€ en centraux depuis 5 ans ! Espérons qu'avec Varane ils soient, cette fois-ci, satisfaits !

