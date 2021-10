L’équipe du Sénégal poursuit sa route vers le Mondial féminin des moins de 20 ans, Costa Rica 2022. Quinze jours après leur large victoire (2-4) à Bamako contre le Mali, les Lionnes ont décroché leur qualification pour le tour suivant des éliminatoires de la Coupe du monde féminine junior après leur match nul (1-1), hier, devant les Aigles du Mali, au stade Alassane Djigo de Pikine. Les Sénégalaises ont démarré fort la partie en prenant très tôt d’assaut le camp malien.

La virevoltante Aicha Chris Ba a poussé la gardienne adverse à commettre une faute qui lui a coûté sa place. Elle reçoit un rouge direct laissant ainsi ses coéquipières à 10, après seulement 7 minutes de jeu. Remplacée par Adiaratou Diakite, cette dernière, contre toute attente, a passé la suite de la première période tranquille dans sa cage. Les Lionnes qui jouent en supériorité numérique ont baissé subitement de régime.

Dominées dans l’entre jeu, mais surtout physiquement, les joueuses ont concédé l’ouverture du score à la 24e minute de jeu par Rakia Coulibaly. Les Lionnes ont frôlé la correctionnelle puisque la gardienne de but, Khady Faye, a commis une faute dans sa surface de réparation et offert un penalty aux Maliennes (40e). Heureusement pour le Sénégal, Coulibaly manque son tir et passe à côté du doublé. Le score est resté inchangé à la fin de la première période. La sélectionneuse nationale, Aicha Henriette Ndiaye, a été obligée de renforcer le milieu de terrain avec les entrées de Khadidjatou Diallo et Aminata Samba, pour rééquilibrer le jeu de l’équipe sénégalaise. Mais les Maliennes sont restées solides. Ce n’est que dans les arrêts de jeu que Malado Diallo a trouvé le fond des filets et arraché le nul, synonyme de qualification pour le Sénégal.