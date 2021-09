L’attaquant de Liverpool, Sadio Mané, a inscrit son 100e but sous les couleurs des Reds, lors de la victoire (3-0) contre Crystal Palace de Cheikhou Kouyaté, samedi dernier. Quant à Bamba Dieng, il a marqué son 3e but en Ligue 1, hier, pour la victoire (2-0) de l’Olympique de Marseille sur Rennes d’Alfred Gomis.

Et de 100 pour Sadio Mané. L’attaquant sénégalais a inscrit son centième but sous les couleurs de Liverpool, toutes compétitions confondues. L’ancien pensionnaire de l’académie Génération Foot a ouvert le score (43e) samedi dernier, lors de la victoire des Reds (3-0) face à Crystal Palace de Cheikhou Kouyaté. Arrivé en 2016 à Liverpool, en provenance de Southampton, Mané a marqué son centième but en 224 rencontres. Il est également devenu le premier joueur de Premier League à marquer pour la neuvième fois de rang contre le même adversaire (Crystal Palace).

Auteur d’un match époustouflant, l’ancien Messin a eu droit à un discours élogieux de son coach, à la fin de la partie. ‘’Mais les gens oublient qu'autour de ces 100 buts, il a travaillé incroyablement dur, a bien défendu, a pressé haut, a contre-pressé. Les 100 buts ne sont qu'un chiffre, mais je suis vraiment heureux pour lui. C'est une réussite énorme dans l'histoire glorieuse de ce club. De nos jours, les joueurs ne restent généralement pas aussi longtemps dans un club. Alors, je suis vraiment heureux d'avoir pu travailler aussi longtemps avec lui’’, a déclaré Jorgen Klopp.

Bamba Dieng, la nouvelle sensation de l’Olympique de Marseille, est en train de se faire un nom chez les Phocéens. Après son doublée retentissant lors de la victoire (0-2) sur la pelouse de l’AS Monaco, l’ancien joueur de Diambars a récidivé en ouvrant le score contre Rennes (2-0) d’Alfred Gomis. Pour sa première titularisation au Vélodrome, sa 2e depuis le début de la saison en championnat, le jeune attaquant de 21 ans a montré la voie à ses coéquipiers, en inscrivant le premier but, trois minutes après la reprise (48e). Avec trois buts en Ligue 1, il est le meilleur buteur de l’OM, à égalité avec Dimitri Payet. Il est à une unité de l’actuel meilleur buteur du championnat français, Kylian Mbappé (4 buts).

Ismaïla Sarr voit double, Keïta Baldé ouvre son compteur

Watford a mis fin, ce week-end, à une série de trois défaites en Premier League. Les Hornets ont renoué avec la victoire en s’imposant (1-3) face à Norwich. Homme fort de ce début de saison de la formation coachée par Xisco, Ismaïla Sarr a porté son équipe grâce à un doublé. Ayant mené au score grâce à Emmanuel Dennis (17e), Watford s’est fait rejoindre (1-1) à dix minutes (35e) de la fin de la première période. L’ancien Messin a été l’homme providentiel du promu, en faisant trembler à deux reprises les filets adverses (63e et 80e).

Arrivé à Cagliari aux derniers jours du mercato d’été, en provenance de l’AS Monaco, Keïta Diao Baldé s’est signalé, ce week-end, avec sa nouvelle écurie. Pour sa deuxième apparition sous le maillot des Insulaires, l’attaquant sénégalais a ouvert son compteur-buts lors du match nul (2-2) face à son ancien club, la Lazio Rome, en inscrivant le second but de son équipe, à la 62e mn. C’est un bon début pour l’ex-Monégasque, qui a manqué le dernier regroupement en sélection nationale pour les matches des 1re et 2e journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, respectivement contre le Togo (2-0) et le Congo (1-3).

LOUIS GEORGES DIATTA