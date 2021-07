Après douze saisons passées dans l’élite du football sénégalais, Niary Tally est condamné à évoluer en Ligue 2, la saison prochaine. Ayant réussi un début remarquable en Ligue 1, la machine bleu et rouge a finalement déglingué, après avoir plusieurs fois frôlé la relégation.

Douze ans après sa montée en Ligue 1, le club de Niary Tally - Grand Dakar - Biscuiterie (NGB) va vraisemblablement quitter l’élite du football sénégalais. Les Rouge et Bleu n’ont pas pu sauver leur peau, lors de la dernière journée face au Jaraaf de Dakar. Les Médinois ont ouvert le score (79e) et sentant la fin arriver, les supporters de NGB ont envahi le terrain. L’arbitre a été obligé de mettre un terme à la rencontre.

En attendant que la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) statue sur ce dossier, Niary Tally a un pas en Ligue 2.

Les Galactiques ne pouvaient pas échapper à ce sort qui se dessinait déjà dès les premières journées du championnat. Après une première défaite d’entrée face à Diambars (2-1), Amadou Erasme Badiane et ses coéquipiers ont pu se relever de leur chute au stade Fodé Wade de Saly, en s’imposant à domicile devant l’AS Douanes (2-1) lors de la 2e journée. Mais ce succès n’était qu’un mirage et prémonitoire d’une longue traversée du désert. Il s’en est suivi une série noire de sept défaites successives qui ont cloué le club définitivement dans la zone de relégation.

Cette longue disette a d’ailleurs précipité le limogeage de Pape Thiaw, qui occupait le banc de NGB depuis décembre 2018.

Malgré le départ de l’ancien international sénégalais, la situation du club n’a pas changé. Il a enchainé les mauvais résultats, week-end après week-end. Les chiffres témoignent d’un parcours inéluctable vers une descente aux enfers. En 26 rencontres, Niary Tally n’a obtenu que 6 victoires et a concédé 14 défaites et 6 nuls.

Pourtant, l’attaque de l’équipe de Niary Tally - Grand Dakar - Biscuiterie n’a pas été ridicule, cette saison. Elle a inscrit 25 buts en 26 sorties, soit 0,9 réalisation par match. Offensivement, Alioune Mbaye, meilleur buteur du club (4 buts) et ses partenaires ont fait mieux que le quatrième au classement (44 pts), le Jaraaf de Dakar, qui a enregistré 24 buts en 26 rencontres. C’est au niveau de l’arrière-garde que les Bleu et Rouge ont péché. La défense de NGB a été frileuse durant toute la saison, en encaissant 32 buts, soit 1,2 but par match.

Les préludes d’une chute inexorable

On est loin des saisons où les Galactiques faisaient le beau temps dans le ciel du football d’élite sénégalais. Dès sa première saison en 2010, Niary Tally a frôlé le coup d’éclat. Après avoir terminé à la tête de la poule A, qu’il partageait avec le tenant du titre, la Linguère de Saint-Louis, NGB a joué la finale des play-offs contre le Jaraaf de Dakar. Le promu avait remporté la première manche (1-0) avant de perdre au retour (3-1) au stade Demba Diop. Deux ans plus tard, en 2012, Niary Tally remporte son premier trophée majeur dans l’élite, en gagnant la Coupe de la Ligue. En 2015, l’équipe du président Djibril Wade est passée également à deux doigts de son premier titre de champion du Sénégal. Après 26 journées âprement disputées, Niary Tally et l’AS Douanes se retrouvent à égalité, 43 pts chacun, avec la même différence de buts (+11). C’est finalement les Gabelous qui sont désignés champions du Sénégal sur le critère du goal-average particulier. Niary Tally a remporté la manche aller (4-3) avant de chuter au retour (3-0), soit 4 à 6 pour les Douaniers sur l’ensemble des deux matches. La saison suivante, en 2016, NGB est vainqueur de la Coupe du Sénégal et découvre la scène continentale en prenant part à la Coupe Caf.

Mais depuis trois saisons, l’équipe ne fait plus rêver ses supporters. A la place d’un espoir de titre, ces derniers avaient des sueurs froides à chaque fin de saison. En 2017-2018, le club de Niary Tally - Grand Dakar - Biscuiterie, talonné par Diambars (premier relégable), a lutté jusqu’à l’ultime journée pour échapper à la relégation. C’est grâce à une victoire arrachée sur le terrain du Stade de Mbour (1-0) et au nul (0-0) de l’Académie de Saly face à Guédiawaye FC que NGB a trouvé le salut. Le même scénario s’est reproduit lors de l’exercice 2018-2019 où Niary Tally a fini premier non-relégable. L’année dernière, les Galactiques avaient bouclé la première partie du championnat dans la zone de relégation (13e, 13 pts). La pandémie de Covid-19 ayant obligé les autorités à mettre fin à la saison, a sauvé NGB.

Cette fois, la descente aux enfers n’a pu être évitée.

Cette relégation vient au moment où le club a réalisé des investissements considérables, estimés à hauteur de 205 millions de francs CFA, pour l’acquisition d’un terrain d’entrainement doté d’une pelouse synthétique, d’un mur de clôture et d’un éclairage aux normes.

L’échec n’étant pas une fin en soi, les dirigeants de Niary Tally sauront en tirer les leçons pour revenir en force en Ligue 1 le plus rapidement possible.

LOUIS GEORGES DIATTA