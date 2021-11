Formation-CNID 

La jeunesse a besoin d’une meilleure insertion sur le marché de l'emploi. Soucieux de cela, le ministère de la Jeunesse, à travers son Centre national d’information et de documentation (CNID) a procédé au renforcement des capacités de 100 jeunes de Yeumbeul-Sud, en informatique et en comptabilité. Selon le directeur du CNID qui présidait une cérémonie de remise de financements de projet, ces formations entrent dans le cadre de la mise en œuvre des missions de la structure qu’il dirige.

Il s’agit de développer des formations pour les jeunes de Yembeul-Sud axées sur les technologies de l’information et de la communication, à travers le programme ‘’Solidarité numérique jeunesse". Par ce programme totalement gratuit, renseigne Jean-Louis Marcelin Dacosta, le ministère de la Jeunesse a ainsi formé une centaine de jeunes des quartiers de Yeumbeul-Sud. A cela s'ajoutent des formations en comptabilité et en entreprenariat jeunesse.

...Ces formations, selon M. Dacosta, ont pour but de contribuer à réduire de façon conséquente la fracture numérique entre jeunes des zones urbaines et rurales, et favoriser, à court terme, la création d'emplois. Elles permettront aussi de lutter contre le phénomène de l’émigration irrégulière. ‘’Nous avons, dans le cadre de ce partenariat avec l’association Dunia Kato Sénégal, accompagné des jeunes dans le cadre de la lutte contre l’émigration irrégulière. Il était question, renseigne-t-il, de montrer leur apport dans cette lutte, grâce à l’octroi d’une ligne de finances de projets portés par des jeunes qui seront accompagnés dans la mise en œuvre pendant une certaine période.

‘’Ce qui va permettre à cette jeunesse d’entreprendre des programmes, pour ne pas dire de s’adonner à des activités génératrices de revenus qui leur permettront de générer des ressources financières propres. Cela va aussi participer à avoir des emplois décents à travers le déroulement et l’exécution de projets. Il va permettre à cette jeunesse d’être autonome financièrement parlant’’, a soutenu M. Dacosta.