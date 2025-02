La commune de Gassane, située dans le département de Linguère, a célébré, samedi dernier, son Gamou annuel sous la présence effective des autorités administratives et des chefs religieux.

Le Gamou de Gassane a été célébré le weekend dernier. Selon le parrain de cette 50e édition de ce rendez-vous religieux annuel, Matar Wellé Sow, les difficultés que vit cette localité sont nombreuses. ‘’Nous sommes très heureux d’accueillir la délégation du président de l’Assemblée nationale El Malick Ndiaye et nous en profitons pour exposer les difficultés de la commune de Gassane, mais aussi d’autres communes qui nous entourent. Notre principal problème est l’accès à notre commune. Cela fait 50 ans que nous réclamons le bitumage de la route Gassane - Touba. Il y a aussi d’autres difficultés liées aux infrastructures. Cela fait cinq ans qu’on a gagné un centre de santé de niveau 1 du département, mais jusqu’à présent ce centre n'est pas encore réalisé. En ce moment, le poste de santé de Gassane n’a même pas d’ambulance. À côté, nous avons des écoles qui manquent d’enseignants dans certains villages, d’autres n’ont même pas d'école. Tous ces problèmes constituent un frein pour le développement de cette localité’’. Il l’a dit en marge de la cérémonie officielle du Gamou.

Mieux encore, ajoute-t-il, ‘’je ne suis pas de Pastef, mais lors de l’élection présidentielle, poursuit-il, ce parti n’a gagné que dans deux communes : Gassane et Linguère. Donc, au moment où je vous parle, on n’a pas de nomination venant du nouveau gouvernement et je trouve cela très désolant. Et c’est une vieille histoire parce que depuis toujours la commune Gassane est toujours omise pour les nominations. Raison pour laquelle les fils de Gassane se sont réunis pour mettre un terme à cette manière de faire de la politique et nous demandons aux nouvelles autorités de donner beaucoup de considérations aux fils de la localité.’’

Selon lui, son ambition aux prochaines élections locales est d’être candidat à la mairie de Gassane.

Par Mor Mbathio NDIAYE