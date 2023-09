Dans le cadre de sa politique de responsabilité sociétale d’entreprise (RSE), Sénégal numérique SA s’est résolument engagé à accompagner la communauté musulmane dans l’organisation du Maouloud particulièrement à Tivaouane et à Kaolack. Le Directeur général, Cheikh Bakhoum s’est ainsi rendu à Médina Baye et à Tivaouane pour passer en revue le dispositif numérique mis en place dans ces lieux de convergence et exposer aux autorités religieuses respectives les actions effectuées sur place en termes de couverture wifi et de sécurisation à travers des caméras de surveillance. Fait nouveau dans cette édition du Gamou dans la cité de Seydi El Hadji Malick, la Cellule Zawiya Tijane a organisé un hackaton et fait de Sénégal Numérique un de ses partenaires majeurs.

A Kaolack, la délégation dirigée par Cheikh Bakhoum est arrivée dans la matinée du samedi 23 septembre 2023 au moment où les équipes de Sénégal Numérique et de ses partenaires sont à pied d’œuvre pour finaliser la mise en place du dispositif wifi aux alentours de la grande Mosquée de Médina Baye.

Les endroits stratégiques des cités religieuses de Médina Baye et Léona Niassène seront couverts avec du wifi gratuit au bénéfice des pèlerins durant toute la période du Maouloud.

Le dispositif de vidéosurveillance mis à la disposition des forces de défense et de sécurité est, cette année encore, fonctionnel à Kaolack et est même renforcé pour une sécurisation optimale du Gamou aux alentours de Médina Baye, Léona, Touba Ndorong... Des packs d’eau douce ont également été remis au comité d’organisation du Gamou mis en place par le Khalif de Médina Baye. Cheikh Mahi Niasse a reçu et prié pour Cheikh Bakhoum et sa délégation tout en magnifiant le geste de haute portée effectué par le DG de Sénégal numérique en mettant ces solutions technologiques au service des populations surtout pour un moment aussi important que la commémoration de la naissance du Sceau des Prophètes.

"Le Gamou, qui célèbre un homme multidimensionnel, Seydina Mohamed (PSL), c’est l’affaire de tous les musulmans du monde, où qu’ils se trouvent. Le célébrer est plus qu’un devoir", a fait valoir le khalife de Médina Baye.

Dans l’après-midi, c’est le Comité d’Organisation au Service du Khalifa Ababacar Sy (COSKAS) et la Cellule Zawiya Tijane (CEZAT) qui ont accueilli la délégation à Tivaouane. Sur place, le DG de Sénégal numérique SA a remis la contribution financière de la société au Hackaton de la CEZAT sur le thème de « la technologie au service de la Hadara » et promet un hébergement annuel aux lauréats au niveau du Datacenter de Sénégal Numérique.

Auparavant, il a été reçu avec toute la délégation par Serigne Babacar Sy ibn Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh au nom du Khalif général des Tidianes. Il a notamment remercié Cheikh Bakhoum et sa délégation pour le déplacement et magnifié le travail effectué dans la cité de Maodo.

« Nous remercions le porte-parole du Khalif pour les prières formulées à l’endroit de la délégation, de la société et du Chef de l’Etat ; nous sommes venus ici à Tivaouane au nom du Président de la République, Macky Sall, pour apporter la partition de Sénégal Numérique en termes de connectivité et de Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) pour un bon déroulement du Gamou », a déclaré Cheikh Bakhoum à la sortie de son entrevue avec le représentant du Khalif.

Dans le dispositif déployé à Tivaouane, il faut noter une couverture wifi dans les places stratégiques de la ville sainte pendant le Gamou. Il s’agit entre autres de la Zawiya El Hadji Malick Sy, de l’esplanade de la Mosquée Serigne Babacar Sy, de la Résidence des hôtes et de l’amphithéâtre. Dans ces zones, les pèlerins pourront bénéficier du wifi gratuit tout au long du Gamou avec un débit renforcé. Des packs d’eau sont également distribués auprès de quelques chefs religieux, dignitaires et structures en charge de l’organisation du Gamou.