Dans le cadre de la sécurisation des personnes et de leurs biens, de vastes opérations de sécurisation ont été menées entre le 21 et 23 octobre par les pandores de la légion de gendarmerie de Ziguinchor. Pendant 48 heures, une série d’opérations intenses effectuée sur toute l’étendue de la légion a permis d’interpeller 99 personnes (dont 24 femmes), 12 Guinéens, six Bissau-Guinéens, huit Gambiens, huit Nigérianes, cinq Sierra-Léonaises, un Mauritanien et 67 Sénégalais.

Les hommes de Magatte Mbaye, le commandant de la légion de Ziguinchor, selon nos sources, reprochent à 13 d’entre eux les faits de détention et d’usage de chanvre indien, à 57 pour non-identification et 27 pour vagabondage.

Ces deux jours d’opérations, renseignent nos interlocuteurs, ont permis de contrôler 422 véhicules (dont 12 immobilisés), 312 motos (56 immobilisées), huit permis de conduire saisis et une montant de 389 000 F CFA reçus en guise d’amendes forfaitaires. Au total, une quantité de 9 kg de chanvre indien, 44 bidons de 20 litres de ‘’kadiou’’, trois paquets de cigarettes, un carton de bière, 41 bouteilles de ‘’kana’’ grand modèle et 76 petits modèles et six cartons de vin rouge (0,6 L), entre autres, ont été saisis.