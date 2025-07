La Lettre de politique sectorielle de la santé et de l'action sociale (2025-2029) met un accent particulier sur la gestion du système de santé au niveau des pôles territoires qui constituent un moteur de développement économique et social. Dans cette perspective, le ministère de la Santé et de l'Action sociale, en collaboration avec le ministère chargé des Collectivités territoriales et avec l'appui technique et financier de ses partenaires, notamment l'ONG IBP, organise depuis hier lundi à Saly un atelier national de réflexion sur la gouvernance du système de santé autour des pôles territoires.

Réfléchir à l'organisation et au fonctionnement du système de santé selon les pôles territoires. C'est l'objectif assigné à l'atelier national de réflexion sur la gouvernance du système de santé autour des pôles territoires qui s'est ouvert hier (lundi) à Saly. Cet exercice de trois jours est organisé par le ministère de la Santé et de l'Action sociale, en collaboration avec le ministère chargé des Collectivités territoriales et avec l'appui technique et financier de ses partenaires, notamment l'ONG IBP.

De façon spécifique, il s'agira d'identifier les besoins prioritaires des pôles territoires en matière de santé et d'action sociale, en tenant compte des spécificités locales, des disparités régionales et de la participation communautaire ; de contribuer au renforcement de la gouvernance institutionnelle et organisationnelle à tous les niveaux, en tenant compte de l'approche par les pôles territoires ; et de définir la carte sanitaire au niveau d'un pôle en tenant compte de l'équité territoriale.

Pour le secrétaire général du ministère de la Santé et de l'Action sociale, ‘’cette rencontre constitue une étape importante dans notre ambition commune d'offrir aux populations un système de santé plus performant, plus équitable et mieux ancré dans les dynamiques territoriales’’.

Le Sénégal s'est engagé à atteindre les Objectifs de développement durable (ODD) en mettant un accent particulier sur l'amélioration de l'accessibilité géographique et financière des prestations de santé de qualité pour toutes les populations. ‘’À cet égard, il nous faut accorder une attention soutenue à la promotion d'une gouvernance plus efficace, inclusive et participative du secteur de la santé, conformément aux orientations de l'Agenda national de transformation Sénégal 2050. Cette démarche devra permettre d'accélérer nos efforts pour tendre vers la couverture universelle en veillant à la mise en œuvre de nos stratégies à travers les huit pôles territoires’’, a précisé Abibou Ndiaye, qui a présidé l'ouverture des travaux.

‘’Nous allons vers les pôles territoires, mais nous ne devons pas être rattrapés par le temps. Nous avons voulu mettre en place un dispositif, réfléchir ensemble à un dispositif sanitaire qui sera en phase avec les nouvelles dynamiques, c'est-à-dire les pôles territoires. Et pour cela, il nous faut aller très vite, mais il faut réunir l'ensemble des parties prenantes, l'ensemble des acteurs et travailler dans une multisectorialité’’, a fait valoir Saër Ndao, gouverneur de Thiès.

Migrer du découpage administratif aux pôles territoires dans la gouvernance

Pour le chef de l'exécutif régional, il s'agira de passer d'un mode de gouvernance sanitaire adossé sur le découpage administratif pour migrer vers un mode de gouvernance adossé sur les pôles territoires. ‘’Il nous faut mettre en place un dispositif cohérent, standard, mais partagé entre l'ensemble des pôles territoires pour que nous puissions suivre ce dispositif sanitaire et être en phase avec ce qui va se faire. La réalité, c'est qu'il nous faut implémenter un nouveau mode de gestion, mais aussi une nouvelle dynamique d'action avec tous les acteurs de la santé et cela nécessite que nous y réfléchissions et que nous mettions en place un modèle qui sera partagé et divulgué pour que l'ensemble des acteurs de la santé puisse s'imprégner et s'adapter à ce nouveau paradigme. Thiès étant un pôle territoire à part, ce ne sera pas la même dynamique’’, a signalé le gouverneur Ndao.

Cette nouvelle architecture territoriale voulue par les nouvelles autorités représente aujourd'hui une opportunité stratégique pour rapprocher les décisions des réalités locales, harmoniser les interventions des différents acteurs et optimiser l'utilisation des ressources, dans une logique de complémentarité, de subsidiarité et de co-construction.

C'est dans cet esprit que cet atelier a été organisé comme un moment d'échanges ouverts et constructifs. Il permettra d'abord d'identifier les besoins prioritaires en santé et en action sociale dans chaque pôle, en tenant compte des réalités locales, des inégalités régionales et de l'implication des communautés. Ensuite, il vise à renforcer la gouvernance à tous les niveaux, en utilisant l'approche par pôle comme base d'organisation.

Enfin, il s'agira de proposer une carte sanitaire pour chaque pôle, afin d'assurer une répartition équitable des infrastructures et des ressources conformément à la lettre de politique sectorielle 2025-2029.

Pape Mbar Faye