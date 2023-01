CLUB DES INVESTISSEURS SÉNÉGALAIS (CIS) Pierre Atepa Goudiaby nouveau président Pierre Atepa Goudiaby, 75 ans, prend la tête du Club des investisseurs sénégalais (CIS). Le célèbre architecte a été élu à l’unanimité samedi dernier, lors de la troisième Assemblée générale du CIS en remplacement de Babacar Ngom, patron du groupe Sedima. Le fondateur de cette organisation a été élu Président d'honneur. Ancien conseiller spécial du président Abdoulaye Wade, le concepteur du monument de la Renaissance africaine hérite ainsi d’un poste d’une grande importance dans le secteur privé national. Le milliardaire fut PCA de la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM) entre 2015 et 2018. Diplômé en architecture de la Rensselaer Polytechnic Institute de New York, Pierre Goudiaby avait soutenu une thèse de fin d’études portant sur la ville idéale africaine. Une signature visible sur de nombreux édifices du continent à l’instar du siège de la BCEAO à Dakar. Le fondateur d’Atepa Technologies, une société d’ingénierie technique, financière et immobilière, Président de l’Ordre des architectes du Sénégal et de l’Union des architectes d’Afrique, dispose d’un large réseau présent dans de nombreux pays africains, à Paris ou encore en Inde. Il sera assisté dans cette nouvelle mission par un nouveau bureau dont Victor Ndiaye, Amadou Seck, Tabaski Thiam et Daouda Thiam sont les vice-présidents.