Pape Fall est considéré comme la terreur de son quartier. Apparemment, il tient à sa réputation, puisqu’à peine gracié, il va retourner en prison pour 6 mois. Il s’est acharné sur sa voisine qu’il a violentée.

A peine élargi de prison, Pape Fall y retourne. En effet, 24 heures après sa libération, le jeune homme a tabassé sa voisine Salla Thiam, jusqu’à lui occasionner des blessures à l’œil. En effet, alors que celle-ci s’était rendue à la boutique pour faire des achats, Pape Fall, ivre-mort, a surgi de nulle part et s’en est pris à la dame.

A la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar, Salla a soutenu qu’elle n’a jamais eu de rapports avec le prévenu qui sème le trouble dans leur quartier. ‘’Il détenait quelque chose qu’il a fait tomber. Avant que je ne réalise que c’était lui, il m’a porté un violent coup à l’œil. Je ne le salue pas, je ne le regarde même pas, à cause de son comportement’’, a déclaré la plaignante qui est tombée dans les pommes, quand elle a reçu le violent coup.

Pire, la partie civile a ajouté que le jeune homme, qui n’a pas regretté son acte, l’a ensuite menacée de mort. C’est ce qui l’a motivée à déposer plainte. Ce que le comparant a contesté.

Poursuivi pour violence et voie de fait et menace de mort, Pape Fall a évoqué, pour sa défense, l’excuse de la provocation. Selon lui, Salla lui a marché sur le pied et n’a pas daigné lui présenter des excuses. A l’en croire, c’est ce qui l’a mis en rogne. Il a alors administré une gifle à la bonne dame. ‘’Est-ce digne d’un homme de frapper une femme ?’’, lui a demandé le juge. Le prévenu, le regard sérieux, a répondu : ‘’Non monsieur. Mais elle aurait dû s’excuser.’’

Sa vieille mère, qui se trouvait dans la salle, a supplié le tribunal d’accorder à son fils sa clémence. Car, dit-elle, c’est son unique enfant.

A la suite de la plaignante qui a réclamé la somme de 300 mille francs CFA pour réparation du préjudice causé, le représentant du ministère public a, lui, requis 6 mois d’emprisonnement ferme contre Pape Fall.

Finalement, le juge, après l’avoir reconnu coupable, lui a infligé une peine de 1 an dont 6 mois d’emprisonnement ferme. Il est contraint également d’allouer à la plaignante la somme de 300 mille francs CFA, en guise de dédommagement.

