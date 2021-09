Le président de la République a donné ses instructions pour que l’événement s’organise sans accrocs, même en pleine pandémie. Le même jour, le gouvernement va commémorer le 19e anniversaire du naufrage du ‘’Joola’’.

Le grand Magal de Touba est dans les petits papiers du gouvernement. Le président de la République et ses ministres ont accordé une attention particulière, hier, en Conseil des ministres, à cet événement religieux qui rassemble chaque année des millions de Sénégalais auprès du fondateur du mouridisme. Pour un pèlerinage sans accrocs, Macky Sall a demandé à son équipe de ‘’prendre toutes les dispositions sanitaires, sécuritaires, logistiques, hydrauliques, électriques et d’assainissement requises, en vue du déroulement satisfaisant de cet événement international, qui rassemble des populations venues de l’intérieur du pays, de la sous-région et du reste du monde’’.

Organisée pour la deuxième année consécutive dans le contexte de pandémie de Covid-19, le chef de l’Etat a invité le ministre de la Santé et de l’Action sociale à déployer sur le terrain, en relation avec les autorités religieuses et le comité d’organisation, un dispositif avancé de sensibilisation et de dotation de masques aux populations. Ceci devra se faire en renforçant notamment le personnel de santé, les équipements et la dotation en médicaments des structures sanitaires de la région de Diourbel.

Toujours en matière de santé, Macky Sall a fait part de son ambition de doter la capitale du mouridisme et son agglomération d’infrastructures multisectorielles de grande envergure, au regard du développement urbain et du rayonnement religieux de la localité. C’est ainsi qu’il compte saisir sa visite de courtoisie au khalife général des mourides prévue samedi prochain, pour procéder à l’inauguration de l’hôpital de niveau 3 de Touba. L’établissement sanitaire de dernière génération, ‘’un modèle en Afrique’’, compte 300 lits.

Sa réalisation suit la logique d’urgence de finalisation du Programme spécial de reconstruction et de modernisation des établissements de santé. Celui-ci a déjà permis la construction de trois autres nouveaux hôpitaux (Kaffrine, Kédougou, Sedhiou), la réalisation en cours de l’hôpital de Matam, à Ourossogui et le lancement prochain des travaux de la polyclinique de l’hôpital Principal de Dakar.

D’ailleurs, pour leur mise en service prochaine, le président de la République a invité le ministre de la Santé et de l’Action sociale à lui proposer, avant la fin du mois d’octobre 2021, un nouveau dispositif de gouvernance (conseil d’administration et organigramme des directions) et de renforcement des performances des hôpitaux et structures de santé.

Magal et commémoration du naufrage du bateau ‘’Le Joola’’

Le 26 septembre, date de la célébration du grand Magal, servira également de recueillement pour les proches des victimes de la plus grande catastrophe maritime qu’a connu le Sénégal. En cette date, le Sénégal commémore l’anniversaire du naufrage du bateau ‘’Le Joola’’, en 2002. Cet évènement dramatique a causé la mort de plus de 2 000 personnes, soit plus de victimes que le ‘’Titanic’’. Le gouvernement compte célébrer cette journée cette année.

A cet effet, le chef de l’Etat exhorte son équipe à ‘’prendre toutes les dispositions habituelles, en rapport avec les autorités territoriales et les familles des victimes, en vue de la bonne organisation des cérémonies d’hommage à Dakar et à Ziguinchor’’. Des mesures d’accompagnement concernent, pour le ministre de la Culture, la nécessité d’accélérer les travaux d’édification du mémorial-musée dédié aux disparus. Quant au ministre des Finances, il devra renforcer significativement les ressources allouées à l’Office des pupilles de la Nation.

Après avoir accordé une exonération fiscale aux entreprises de presse, en raison des conséquences économiques de la pandémie, le gouvernement s’intéresse encore aux contenus des médias. Ceci, pour déplorer la récurrence de la diffusion d’émissions et de films dont les contenus heurtent nos valeurs culturelles républicaines et la publication des messages publicitaires qui remettent en cause l’image des institutions, l’autorité de l’Etat, l’unité nationale et la stabilité sociale. C’est pourquoi le président de la République demande au ministre de la Communication et au CNRA (Conseil national de régulation de l’audiovisuel) de dérouler les mesures législatives et réglementaires appropriées, afin de renforcer l’encadrement strict des contenus et programmes audiovisuels, conformément aux principes et valeurs de la République.

Lancer les financements des jeunes et des femmes

Lors de ce Conseil des ministres, le chef de l’Etat a encore rappelé ‘’l’importance primordiale qu’il accorde à l’accélération du déploiement des financements destinés aux jeunes et aux femmes, dans le cadre du Programme d’urgence pour l’insertion socio-économique et l’emploi des jeunes "Xëyu Ndaw Ñi". Ce programme inclusif consacre "la territorialisation équitable des financements par département et par commune’’. C’est dans cette optique qu’il a exhorté le ministre des Finances et du Budget, les ministres sectoriels et le délégué général à l’Entreprenariat rapide des femmes et des jeunes ‘’à lancer, sans délai, au niveau national, les opérations de financement sur la base des nouvelles requêtes émanant des pôles emploi et entreprenariat des jeunes (via les comités de crédits locaux)’’.

Dans cet élan, Macky Sall signale l’urgence du financement prioritaire des artisans du Sénégal, avec le concours de leurs organisations professionnelles et des chambres des métiers.

Le président de la République a profité de l’occasion pour signer le décret portant dénomination de la sphère ministérielle Spherex du 2e arrondissement de Diamniadio ‘’Sphère ministérielle Habib Thiam’’. Macky Sall a également procédé à la nomination de professeurs titulaires et de professeurs assimilés au niveau des facultés et des écoles de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar.

Lamine Diouf