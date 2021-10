Les travailleurs de l'Administration fiscale ne décolèrent pas et réclament, entre autres, une répartition équitable des fonds communs. Ils espèrent rencontrer la tutelle, avant l’expiration de leur préavis de grève, dans quelques jours.

Le syndicat des travailleurs de l'Administration fiscale poursuit sa croisade contre ''la discrimination qui prévaut dans leur système''. Pierre Madia Dionne, porte-parole du jour et informaticien à la direction générale des Impôts et Domaines, liste des problèmes liés à la discrimination dans la répartition des fonds communs, la gestion des plans de carrière des agents et l'accès équitable au foncier. Il dénonce un ''statuquo''. ''Rien n'avance, le même langage est tenu'', fulmine-t-il.

Le syndicat peut compter sur la confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS) qui lui réaffirme son soutien indéfectible. Le représentant du secrétaire général de la CNTS à cette rencontre, Atou Diaw, invite le ministre des Finances et les autorités qui s'y accordent à ouvrir des voies de dialogue et appelle la direction générale du travail et de la sécurité sociale à prendre les choses en main et de convoquer, dans les meilleurs délais, des négociations entre les deux parties qui sont en situation de crise.

''Nous l'exigeons avant l'expiration de ce plan d'actions qui a été déposé avec un préavis et ceci expire le 6 octobre. Avant d'en arriver à éteindre le feu, nous devons faire en sorte que le feu ne s'allume et les gens trouvent l’opportunité d'aller en négociation. Des voies et moyens par lesquels on fera que ce ministère retrouve la paix'', dit-il. Il ajoute : ''Ce n'est pas pour rien qu'il est dit maintenant à tous les pays du monde affiliés à l'OIT qu’il faut un climat de dialogue tripartite. Que les travailleurs, les employeurs, les gouvernements trouvent des cadres dans lesquels ils auront la possibilité d'échanger et de faire en sorte que règne la paix dans le pays''.

Sur les revendications des travailleurs, M. Diaw estime, lui aussi, que les fonds communs de la Dgid ne sont pas répartis dans les normes, dans la mesure où 67% des fonds communs sont destinés à 34% de l'effectif. ''Aux 1400 autres travailleurs, on affecte 37% restants. Ce qui constitue, à leurs yeux, une injustice'', dit-il.

Ainsi, Atou Diaw souligne que le Sénégal est installé dans un de dialogue social permanent. Un point auquel le président de la République Macky Sall tient. A ce propos, il rappelle que lors du conseil des ministres du 5 mai, il disait que les ministères sont contraints de rencontrer, au moins une fois tous les trois mois, les travailleurs sociaux. ''On s'étonne, dans un contexte de crise, que les travailleurs cherchent à rencontrer l'autorité fondamentale d'une Institution extrêmement importante qui s'appelle le ministère de l'Economie et des Finances, qui gère les préoccupations essentielles de notre gouvernement et nos préoccupations au plan social, et qui refuse de recevoir les travailleurs. Nous pensons qu'il y a quelque chose à rectifier dans ce sens'', dit-il.

Aida Diène