Le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Guirassy, a effectué ses premières visites officielles dans les établissements scolaires de l'académie de Dakar. Il était accompagné de l'ensemble des inspecteurs de l'éducation et de la formation (IEF) et de l'inspecteur d'académie (IA) de Dakar. Cette série de visites, selon un communiqué, marque le début d'un programme de déplacements à travers toutes les écoles du Sénégal, y compris les structures prenant en charge les enfants en situation de handicap.

"Pour cette première étape, marquée du sceau du souvenir et de l'émotion, le ministre Moustapha Guirassy a choisi de se rendre dans son ancien établissement, l'école Mbaye Diagne Degaye, anciennement appelée école Médina 3. Sur place, il a été accueilli par sa maîtresse de CM2 Mme Safietou Mbodj, qu'il retrouve 40 ans après au sein de cet établissement qui a bercé sa tendre enfance. La présence de Mme Mbodj, qu'il a fortement sollicitée, a été une occasion de l'honorer pour les services rendus à la Nation, mais aussi de montrer l'importance de l'enseignant dans la construction d'une nation.

...Le ministre, sous la caution de l'encadrement pédagogique de l'école Mbaye Diagne Degaye, a tenu à ériger son ancienne classe de CM2 en un laboratoire informatique qui sera entièrement équipé et portera le nom de Mme Mbodj. Une requête qui passera en délibération au conseil municipal", a informé la même source. Pour qui, l'objectif de ce laboratoire est de mettre les enfants au cœur des technologies de l'information et de la communication, conformément aux instructions du chef de l'État. Après l'école Mbaye Diagne Degaye, le ministre est allé au Centre verbo-tonal de Dakar, un établissement spécialisé dans l'accueil des enfants sourds et malentendants.

"En dépit des ressources limitées, ces professionnels accomplissent un travail exceptionnel en faveur des enfants en situation de handicap. Le ministre Guirassy a dégagé plusieurs orientations pour soutenir les établissements scolaires, accompagner les écoles dans le renforcement de la formation des enseignants, renforcer les capacités des établissements, rénover et renforcer les équipements, et améliorer le cadre de vie avec des ouvrages annexes et une propreté des établissements.

Rappelant la nouvelle orientation stratégique de son département basée sur l'inclusion et la participation, le ministre a également exprimé sa volonté de diversifier l'offre éducative sur l'ensemble du territoire sénégalais. Cette diversification vise à garantir les conditions d'une scolarisation universelle en prenant en charge tous les types de handicaps. Il s'agit pour lui de décongestionner l'offre éducative en réduisant la concentration des établissements spécialisés dans les seules régions de Dakar et Thiès", a confié le document.