Les créditeurs de l’hôpital Aristide Le Dantec adressent une lettre ouverte au président de la République lui faisant état de la dette de 3 800 000 000 FCFA.

Dans leur correspondance, ils condamnent la démarche du ministère de la Santé qui n’a voulu ni les recevoir ni leur donner l’acompte que le ministère des Finances et du Budget leur a octroyé. Par-là, ils affirment avoir envoyé de multiples courriers aux ministères de la Santé et de l’Action sociale, des Finances et du Budget et à la direction de l’hôpital Aristide Le Dantec.

Dans leur lettre, le président des fournisseurs de Le Dantec informe que les banques, les partenaires et les fournisseurs leur demandent de respecter leur engagement. Ainsi, ils soulignent que des produits destinés à l’hôpital sont périmés dans les magasins. ‘’Nous ne pouvons plus respecter les contrats signés avec les autres structures et nos employés risquent de perdre leurs emplois’’, font-ils savoir.

Par ailleurs, ils exhortent le président de la République à «’’bien vouloir donner les instructions nécessaires afin que les services compétents réparent cette injustice’’. Et ils espèrent une intervention de la part du chef de l’État pour qu’ils puissent régler des créances et sauver leurs entreprises. Les créanciers de l’hôpital Aristide Le Dantec rappellent qu’ils ont toujours été un partenaire avec le ministère de la Santé, et la Covid-19 peut l’illustrer.

En outre, les créanciers ont remercié le ministre des Finances qui a accepté de les recevoir par ‘’l’intermédiaire de ses services et aurait même dégagé depuis deux mois un montant pour un acompte de la dette’’.