Hissene Habré

Les Nations Unies expriment leur préoccupation quant à une possible libération de l’ancien président tchadien, Hissène Habré, détenu au Sénégal.

En effet, pendant que le juge d’application des peines examine la demande des avocats de Hissène Habré pour une autorisation de sortie de prison de six mois, quatre rapporteurs des Nations Unies ont rappelé, hier, au Sénégal leurs ‘’plus graves préoccupations’’ quant à une éventuelle sortie de ‘’l’ex-dictature du Tchad’’.

En effet, dans une lettre adressée au gouvernement du Sénégal, les rapporteurs sur la promotion de la vérité, de la justice, de la réparation et des garanties de non-répétition, sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, sur le droit à la santé et sur la torture, s’inquiètent devant cette potentielle libération de Habré qui serait ‘’en violation des normes internationales’’. Ils estiment qu’il est plutôt ‘’essentiel’’ que Habré soit maintenu en détention, à cause de la gravité des crimes pour lesquels il a été condamné.