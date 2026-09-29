Hommage des victimes de Tobaggo à Aminata Wane

La fin de mission d’Aminata Bandel Wane à la tête de la Direction générale de l’Urbanisme et de l’Architecture suscite un message de reconnaissance du Collectif des victimes de Tobaggo. Par la voix de son président, Mbaye Thioye, le collectif salue l’écoute, la disponibilité et l’engagement de la responsable dans le traitement du dossier des victimes. Dans un communiqué, le Collectif des victimes de Tobaggo estime que la qualité du service public ne se mesure pas seulement à l’efficacité des procédures, mais également à la capacité des responsables à écouter et à comprendre les préoccupations des citoyens et à rechercher des solutions aux situations qui leur sont soumises.

À ce titre, le collectif exprime sa « profonde reconnaissance » et sa « sincère sympathie » à Aminata Bandel Wane, à l’occasion de la fin de sa mission à la tête de la Direction générale de l’Urbanisme et de l’Architecture. Selon le collectif, son passage à la tête de cette direction a été marqué par « une écoute attentive, une réelle disponibilité et un sens aigu du service public ».

Il estime que son engagement et sa diligence ont permis de faire avancer de manière significative le dossier des victimes de Tobaggo, qui, depuis près d’une décennie, demeure au cœur de leurs préoccupations. Au-delà des avancées enregistrées dans le traitement du dossier, le Collectif dit vouloir surtout retenir l’attitude de la responsable, qui, selon ses membres, a « su écouter avant d’agir, comprendre avant de décider et rechercher des solutions avec détermination et humanité ». Le président du Collectif, Mbaye Thioye, ainsi que l’ensemble des membres et leurs proches, lui témoignent ainsi leur « affection », leur « profond respect » et leur « gratitude ».

Le collectif dit garder de cette collaboration le souvenir d’une relation empreinte de considération et de reconnaissance. Il se dit également convaincu que d’autres occasions de collaboration et de partage pourront se présenter à l’avenir. Pour sa nouvelle étape professionnelle, Mbaye Thioye et les membres du Collectif des victimes de Tobaggo souhaitent à Aminata Bandel Wane « pleine réussite » dans ses projets et « beaucoup de succès » dans la poursuite de son engagement au service du pays.