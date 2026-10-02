L’Inspecteur principal des Douanes de Classe exceptionnelle, Malick Mbaye, nouveau directeur général des Douanes, a été installé hier dans ses nouvelles fonctions. Qui est ce commis de l'État à la compétence unanimement reconnue ?

Le 21 septembre 2026, le Président de la République, par Décret nº 2026-1724, a nommé l’Inspecteur principal des Douanes de Classe exceptionnelle Malick Mbaye aux fonctions de Directeur général des Douanes. Le parcours du nouveau patron des soldats de l'économie illustre un engagement constant au service de l’Administration des Douanes et une compétence unanimement reconnue.

Grand commis de l’État, fonctionnaire compétent et loyal, il incarne un cadre éminent au service de son Administration, selon des hommes qui l'ont côtoyé. Son expertise est reconnue bien au-delà de nos frontières, tant par les organisations régionales et sous-régionales que par les instances internationales.

Titulaire d’une maîtrise avec mention en Analyses et Politiques économiques à la Faculté des Sciences économiques et de Gestion de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, il a été admis dans le Corps des Inspecteurs et Officiers des Douanes en 2002, à sa sortie de l’École nationale d’Administration (ENA).

Il a débuté sa carrière comme inspecteur-rédacteur à la Direction des Études et de la Législation de 2002 à 2004. Il a été ensuite affecté au Bureau des Douanes de Dakar Port-Nord en qualité de Vérificateur en 2004, avant d’être promu Chef du Bureau des Études et Analyses économiques en 2006.

De 2007 à 2009, il a dirigé le Bureau de la Nomenclature et de la Fiscalité, qui relevait d’abord de cette même Direction, puis, plus tard, de la Direction de la Réglementation et de la Coopération internationale (DRCI).

C’est tout naturellement, après avoir brillamment exercé à ce poste, qu’il accède aux fonctions d’Assistant du Directeur de la Réglementation et de la Coopération internationale en 2011, avant de quitter les services centraux pour faire valoir ses compétences dans les services de la Direction des Opérations Douanières comme Chef du Bureau des Douanes de l’Aéroport Dakar-Yoff en 2013.

Fort de cette solide expérience, Malick Mbaye retourne dans les services centraux en qualité de Conseiller technique du Directeur général des Douanes.

Il a été ensuite appelé à diriger le Bureau des Douanes de Dakar Pétroles, qui relevait de l’ancienne Direction régionale des Produits pétroliers et des Unités spécialisées (DRPPUS), devenue par la suite la Direction régionale des Hydrocarbures (DRH).

Le nouveau patron des douanes est par ailleurs expert accrédité de l’Organisation mondiale des Douanes (OMD) en système harmonisé (SH) et l’un des experts ayant élaboré le Tarif extérieur commun de la CEDEAO. Il a été nommé Directeur de la Réglementation et de la Coopération internationale en 2016, représentant ainsi l’Administration des Douanes aux différentes réunions et aux Comités techniques de cette même Organisation.

Quatre ans plus tard, il est nommé à la tête de la Direction du Renseignement et des Enquêtes douanières (DRED). Son passage dans cette Direction a été marqué notamment par la modernisation des outils d’analyse et des moyens de contrôle dans un contexte d’échanges mondiaux de plus en plus complexes, caractérisés par la sophistication croissante des réseaux de contrebande.

À l’issue de la dernière réforme organisationnelle, la DRED a fait sa mue pour être érigée en une Direction des Enquêtes douanières (DED) qu’il dirige à partir de janvier 2023.

Au regard de ses connaissances et de son expérience, il a été promu Coordonnateur de la Direction générale des Douanes en 2023 pour seconder le Directeur général dans l’exercice de ses fonctions.

Le jeudi 10 septembre 2026, il a bénéficié de la confiance des plus hautes autorités et accédé aux fonctions de Directeur général des Douanes, sur décision du Président de la République.

Un as des nouvelles réformes douanières

Manager hors pair, Malick Mbaye est, depuis plusieurs années, un des piliers des principales réformes initiées et mises en œuvre par la DGD, et à la réussite desquelles il a efficacement contribué : réforme du Code des Douanes, du Statut du personnel, réforme du dispositif organisationnel de la DGD.

Formateur chevronné, il a participé, avec compétence et altruisme, à l’encadrement et au renforcement des capacités de plusieurs générations de cadres et d’agents des Douanes à l’ENA et à l’École des Douanes entre 2008 et 2022.

Au titre des décorations, son professionnalisme et son dévouement lui ont valu plusieurs distinctions dont le titre d’Officier de l’Ordre du Mérite, la Médaille d’Honneur des Douanes et le Certificat de Mérite de l’OMD.

CHEIKH THIAM