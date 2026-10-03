Sonaged – passation de service

La Société nationale de gestion intégrée des déchets (Sonaged) a procédé hier à la passation de service entre le directeur général sortant, Khalifa B. Sarr, et son successeur, Babacar Abba Mbaye. Après deux années à la tête de la société, le premier a dressé le bilan de son mandat, tandis que le nouveau DG a décliné ses priorités, avec en ligne de mire les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ).

Dans son discours, Khalifa B. Sarr a notamment mis en avant les réformes engagées pour moderniser la gouvernance et renforcer les performances opérationnelles de la Sonaged.

Il a cité la restructuration institutionnelle, marquée par la création d’une Direction générale adjointe et de nouvelles directions et cellules consacrées notamment à la qualité, l’hygiène, la gouvernance, la planification, les partenariats, la communication institutionnelle et le pilotage de la performance.

L’ancien DG a également évoqué le renforcement des fonctions transversales, la réorganisation territoriale de l’exploitation et l’amélioration de la couverture des services à l’échelle nationale.

Sur le volet social, il a souligné la généralisation de la couverture médicale à 100 %, avec l’enrôlement de 6 000 agents. Il a aussi fait état de la Visite médicale annuelle 2026, qui a concerné 14 559 agents sur un effectif de 16 640, soit un taux de couverture de 87,49 %.

Khalifa B. Sarr est également revenu sur la gestion des mouvements sociaux de 2025. Selon lui, la Sonaged avait mis en place un dispositif spécial de gestion de crise, renforcé les rotations des B.O.M. et priorisé les grandes artères lors des opérations de transfert d’urgence. Il a aussi évoqué les démarches engagées pour une résolution durable des tensions, notamment à travers l’apurement progressif de la dette de la société.

À son arrivée, Babacar Abba Mbaye a placé l’approche inclusive et la coordination au cœur de son action. La salubrité constitue, selon lui, un enjeu particulier à l’approche des Jeux olympiques de la jeunesse.

Le nouveau directeur général entend renforcer la coordination opérationnelle et la préparation logistique afin de garantir la propreté et la sécurité des espaces publics durant les JOJ. Il prévoit également d’intensifier les campagnes de sensibilisation et d’éducation citoyenne sur la gestion des déchets, en collaboration avec les collectivités locales et les médias.

La professionnalisation des équipes de précollecte et le déploiement des CIVD figurent également parmi ses priorités pour améliorer la couverture du service public.

Babacar Abba Mbaye compte par ailleurs accélérer la digitalisation des processus, notamment à travers le suivi des performances via TSIP, la traçabilité des flux et le système d’information territoriale.

Sur le plan financier, il prévoit de consolider les ressources de la société avec la mise en place d’une régie dédiée, le développement d’activités commerciales et l’avancement du projet de filialisation.

La protection sanitaire et sociale des agents constitue également un axe de son programme. Le nouveau DG entend poursuivre les dispositifs de couverture médicale et de visite médicale annuelle, tout en travaillant à l’amélioration des conditions de travail.

Enfin, il annonce la mise en place d’un plan de résilience opérationnelle destiné à mieux anticiper et gérer les crises et les mouvements sociaux, tout en assurant la continuité du service public.