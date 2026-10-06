Le Poste de police de Médina Fall, à Thiès, a interpellé un individu soupçonné d’avoir commis des actes de pédophilie et d’attouchements sexuels sur une mineure, au quartier Keur Issa. L’enquête a été ouverte à la suite d’une plainte déposée le 1er octobre 2026 par la mère de la victime. Séparée du père de sa fille, la plaignante avait confié cette dernière à sa famille pour un séjour à Tivaouane.

C’est lors d’un échange sur ses conditions de vie au domicile paternel, à Thiès, que la mineure s’est confiée à sa mère. Selon la police, l’enfant a révélé subir des abus sexuels répétés de la part du mis en cause, présenté comme le chambellan de son père et qui résiderait dans la même maison.

Auditionnée en présence de sa mère, la mineure aurait livré, selon les enquêteurs, un récit circonstancié corroborant ses accusations. Face à la gravité des faits dénoncés, les policiers ont procédé à l’interpellation du suspect. Lors de son audition, celui-ci serait passé aux aveux, reconnaissant que les faits auraient débuté en 2021 et se seraient poursuivis à l’insu de son entourage. Le mis en cause a été placé en garde à vue. L’enquête se poursuit afin de faire toute la lumière sur les faits.