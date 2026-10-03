Après une édition 2025 consacrée à la malnutrition infantile, l’Association des journalistes en santé, population et développement (AJSPD), en partenariat avec l’African Population and Health Research Center (APHRC), lance l’édition 2026 de son prix annuel. Cette année, le concours porte sur les enjeux de santé sexuelle et reproductive liés aux populations mobiles au Sénégal.

Le thème retenu s’inscrit dans un contexte marqué par les mobilités internes, notamment celles des jeunes et des femmes quittant les zones rurales pour les centres urbains, mais également par les mouvements de populations en provenance des pays voisins.

Ces déplacements peuvent accentuer certaines vulnérabilités, notamment en matière d’accès aux services de santé sexuelle et reproductive, de contraception et de planification familiale. Les risques de grossesses non désirées, la précarité sociale et les inégalités de genre figurent également parmi les enjeux identifiés par les organisateurs. À travers ce prix, l’AJSPD et l’APHRC souhaitent encourager une couverture journalistique fondée sur les données scientifiques, tout en contribuant au débat public et à la réflexion sur les réponses à apporter à ces problématiques.

...Les journalistes candidats sont invités à proposer des productions consacrées notamment à l’accès aux services de santé reproductive pour les jeunes migrants, ainsi qu’à la contraception et à la planification familiale dans les zones d’accueil. Le lancement officiel de la campagne et de l’appel à candidatures est prévu ce 2 octobre 2026. Il sera suivi d’un webinaire thématique destiné aux journalistes. Cette session de renforcement des capacités sera animée par des experts et des chercheurs. La période de production et de soumission des travaux ainsi que leur évaluation par un jury indépendant se déroulera durant tout le mois de novembre.

La cérémonie nationale de remise des prix est prévue le 5 décembre 2026. Le Prix AJSPD 2026 récompensera les meilleures productions en presse écrite, presse en ligne, radio et télévision. Un Prix Jeune Journaliste, destiné aux professionnels de moins de 35 ans, sera également attribué, ainsi qu’un Grand Prix du Journalisme en Santé récompensant la meilleure production, toutes catégories confondues.

Un maximum de deux prix sera décerné dans chaque catégorie. Les productions seront notamment évaluées sur leur rigueur factuelle, la pertinence de l’utilisation des données scientifiques, la qualité narrative, le respect de l’éthique et de la déontologie journalistiques, ainsi que leur potentiel en matière de sensibilisation du public.