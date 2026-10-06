Lycée Seydina Limamoulaye

Neye Nata Coulibaly Sow, du ministère de la Formation professionnelle et technique, a présidé, avant-hier, le lancement officiel de la Journée nationale d’assainissement et d’écologisation au lycée Seydina Limamou Laye. D’après elle, le Sénégal a fait de la formation professionnelle et technique un levier d’industrialisation et d’employabilité des jeunes. L’Agenda national de transformation, Sénégal 2050, et sa Stratégie nationale de développement 2025-2029 ambitionnent de former 700 000 jeunes qualifiés selon les normes internationales.

Un défi immense qui se joue également dans l’image des établissements scolaires du pays. Selon elle, cette journée s’inspire de l’esprit de « Settal Suñu Reew », voulu par le chef de l’État : la propreté du cadre de vie est l’affaire de tous et commence par les gestes de chacun.

« Je veux être claire sur un point : cette journée ne sera pas un simple coup d’éclat. Planter un arbre, c’est s’engager à l’arroser. Installer une poubelle, c’est s’engager à l’utiliser. Nous devons faire de ces gestes des habitudes tout au long de l’année scolaire 2026-2027. Je propose que nous mettions en place un comité de suivi, avec des responsables des espaces verts et des référents propreté dans chaque classe et chaque atelier, pour que ce que nous construisions ensemble aujourd’hui dure », a-t-elle déclaré.

...En marge de cette rencontre, M. Beye, responsable de la cellule de communication du lycée Seydina Limamou Laye, s’est prononcé sur l’état des chantiers de l’établissement à quelques jours de la rentrée scolaire. Il assure que, de leur côté, tout est mis en œuvre pour que les cours démarrent dès le premier jour, conformément au principe « Ubi tey, jàng tey ». « J’avoue que le proviseur et l’administration n’ont pas attendu que la rentrée soit décrétée pour la préparer.

Déjà, je dois rappeler que des réunions ont été tenues entre l’administration et les représentants des enseignants dans le conseil de gestion, mais également une réunion avec l’ensemble des coordonnateurs de cellules pédagogiques, dans le souci de préparer la rentrée en créant un cadre de concertation, d’harmonisation, mais également de suivi.

Donc, en principe, si tout se passe bien, on est en droit d’espérer que les cours pourront démarrer normalement le jour même de la rentrée officielle. En tout cas, c’est ça l’ambition de l’établissement et nous travaillons à réaliser cette ambition », a-t-il promis.