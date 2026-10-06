L’équipe du Sénégal poursuit sa préparation pour la Coupe d’Afrique de beach soccer, qui doit se tenir à domicile du 28 novembre au 6 décembre 2026. Les Lions ont remporté leur deuxième victoire contre le Nigeria (4-6), hier.

Tenant du titre et 8 fois champion d’Afrique, le Sénégal ambitionne de garder le trophée continental pour la cinquième fois consécutive, après 2018, 2021, 2022 et 2024. Après plusieurs semaines de travail acharné à la plage de Diamalaye, le sélectionneur national et ses joueurs ont entamé, depuis le mois de septembre dernier, une tournée internationale ponctuée de matchs amicaux.

Une tournée estivale victorieuse

Leur première sortie les avait menés à Dubaï pour disputer deux matchs amicaux, les 23 et 25 septembre, contre l’équipe des Émirats arabes unis. Les champions d’Afrique ont remporté la première manche (4-2), avant de s’imposer largement lors du second match (8-1).

Après l’Asie, ils ont mis le cap sur la sous-région, à Kaduna, au Nigeria. Le Sénégal a livré et gagné deux rencontres amicales face aux Super Sand Eagles, sur le même score (6-4). Après la victoire samedi dernier, les Lions ont récidivé ce lundi. Les buts sénégalais ont été inscrits par Libasse Mbaye, Mamadou Sylla, Assane Ba, Mandione Laye Diagne, Ousseynou Faye et un but contre son camp de Godspower Igudia. Côté nigérian, ce sont Hassan Abdullahi, Hamza Manga, Sodiq Umar et Hassan Abubakar qui ont marqué.

À la fin de la rencontre, le sélectionneur national nous a livré sa réaction en saluant la prestation de ses joueurs. « Félicitations aux jeunes, ils ont fait un match héroïque, un match de guerriers, un match d'hommes. Ce n'était pas du tout facile. Le Nigeria aussi n’a pas démérité, on les encourage », a réagi Ngalla Sylla.

Au-delà du contenu, qu’il a jugé « intéressant », le coach a noté des points positifs lors de ce match, surtout dans l’aspect mental. Déplorant la qualité de l’arbitrage, Ngalla l’a aussi qualifié de bénéfique dans le cadre de la préparation de son équipe aux prochaines échéances. « Dans un match, quand ils (les arbitres) sifflent pour une équipe adverse 4 à 5 pénalités, c'est difficile. Heureusement, ils ont raté les deux, ils ont marqué les trois. On a vu que, sur l'ensemble des deux matchs, ils ont marqué beaucoup de balles arrêtées. Mais bon, après, on avait préparé les gosses, parce qu'on joue à l'extérieur. Donc l'équipe adverse, le public, les arbitres, tout cela, il faut en tenir compte. Donc, ce genre de match-là nous fait du bien, parce qu'il faut bien travailler le mental. »

L’entraîneur a tiré, dans l’ensemble, un bilan positif de la préparation de son équipe. Il a prévu de poursuivre le travail. « Sur le plan tactique, on va continuer à travailler. Sur le plan physique aussi, il y a des choses à améliorer », a indiqué Ngalla. De retour au Sénégal, l’équipe observera une pause de 5 à 6 jours avant de reprendre le travail.

Initialement prévue du 7 au 15 novembre 2026, la phase finale de la CAN de beach soccer a finalement été reportée du 28 novembre au 6 décembre 2026. Le Sénégal attend les sept autres équipes qui prendront part à la 13e édition. Les phases de qualification se tiendront en deux tours de confrontations aller-retour. Le Nigeria entrera en lice au second tour et affrontera le Ghana.

LOUIS GEORGES DIATTA