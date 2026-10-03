Appris à chanter et à jouer de la guitare auprès de son père dès l’âge de 7 ans, Amdy Moustapha Djamil Ndiaye, alias Jhamil, construit depuis Thiès un univers entre acoustique, afro-fusion et influences sénégalaises. Entre scènes, premières productions et expériences, le jeune auteur-compositeur-interprète prépare aujourd’hui son premier EP.

Il avait 7 ans lorsqu’il a commencé à apprivoiser la musique auprès de son père. Quelques notes, des exercices de voix, des mélodies à reproduire. Des gestes simples qui, avec le temps, sont devenus une passion et, surtout, un langage. Aujourd’hui, à Thiès, Amdy Moustapha Djamil Ndiaye, alias Jhamil, avance avec sa guitare comme principal compagnon de route. L’instrument l’accompagne dans ses compositions comme sur scène et occupe une place centrale dans son univers.

« Il m’a donné le goût de la musique, mais surtout cette envie de transmettre des émotions aux autres », confie-t-il en parlant de son père. Cet apprentissage familial reste présent dans son parcours. Chaque prestation prolonge, d’une certaine manière, ces premiers moments de musique partagés dans le cercle familial. La guitare lui offre surtout une liberté : celle de créer seul, de travailler sa voix et de revenir à une expression dépouillée. Avec une guitare entre les mains, Jhamil dit retrouver une forme d’authenticité. Loin des artifices, il peut se concentrer sur l’essentiel : la voix, les accords, les mots et l’émotion.

De petites scènes à une identité

Avant les projecteurs, il y a eu les années de travail discret. Chanter, jouer, multiplier les petites prestations, participer à différents projets. Chaque scène devient une expérience : apprendre à gérer le trac, prendre confiance et comprendre progressivement l’artiste qu’il souhaite devenir. Le chemin n’a pas toujours été linéaire. Les doutes et les remises en question accompagnent son apprentissage. Mais Jhamil continue d’avancer. Son univers musical reste volontairement ouvert. Le mbalax, l’afro-fusion et les sonorités acoustiques nourrissent son inspiration. À cela s’ajoutent des influences comme Youssou N’Dour, Faada Freddy ou Bruno Mars. Mais il ne cherche pas à reproduire ce qu’il écoute. Il veut transformer ces influences à travers sa propre sensibilité.

Ses chansons parlent d’émotions, d’expériences et de relations humaines. Une volonté qui se retrouve dans ses dernières productions. Avec « Mangui Sa Guinaw », Jhamil commence à dévoiler une facette plus assumée de son identité artistique. Puis vient « Firangué », un titre consacré à la jalousie et à ses contradictions. Peur, attachement, doutes : l’artiste explore les sentiments qui traversent les relations humaines. La mélodie n’est donc pas une fin en soi. Elle devient un moyen de raconter.

Jhamil ne veut plus seulement enregistrer des chansons. Il veut raconter des histoires, faire ressentir et créer une connexion avec celui qui écoute. Une distinction obtenue à l’international marque également une étape dans son parcours. Pour le jeune artiste, cette reconnaissance constitue avant tout un encouragement et renforce sa conviction que la musique sénégalaise peut trouver son public au-delà des frontières.

Sur scène, il expérimente deux univers. En acoustique, la guitare et la voix installent une proximité particulière avec le public. L’atmosphère est plus intime, presque dépouillée. Avec un orchestre, le rapport change : les arrangements prennent de l’ampleur, l’énergie gagne en intensité et le spectacle devient plus puissant. Deux configurations, mais une même ambition : transmettre une émotion. Cette volonté de rapprocher artistes et public se retrouve aussi dans Chill & Vibes, un concept développé avec OMD Vibes. Pensé autour de la musique et de l’échange, le rendez-vous cherche à proposer à Thiès un espace plus intimiste, où l’on peut écouter, partager et vivre la musique autrement. Pour Jhamil, l’initiative participe à une ambition plus large : contribuer à faire vivre la scène musicale thiessoise et créer des rendez-vous entre artistes et public.

Le prochain accord : un premier EP

Son premier grand show à Thiès constitue une autre étape. La réponse du public lui permet de mesurer l’intérêt suscité par son travail et nourrit son envie de poursuivre. Désormais, le prochain objectif est posé : le premier EP. Le projet doit permettre à Jhamil de présenter une image plus complète de son univers, de ses influences et de ses émotions. Une nouvelle étape pour un artiste encore au début de son parcours, mais déjà nourri par plusieurs expériences. À Thiès, son histoire commence à prendre forme. Entre héritage familial, influences sénégalaises, ouverture internationale et recherche d’authenticité, Jhamil poursuit surtout une quête : trouver sa propre voix. Une guitare entre les mains, il avance encore, note après note.

Fatou Ba