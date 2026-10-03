Moins de dix jours après la plainte de la Senelec, la Division des investigations criminelles (DIC) a interpellé sept personnes soupçonnées d’être impliquées dans une série de vols de câbles et de dégradations de postes électriques à Diamniadio, Kounoune, Sangalkam et Sébikotane. Des câbles présentés comme provenant des installations de la SENELEC ont également été retrouvés dans l’entrepôt d’une société.

La Division des investigations criminelles (DIC) a interpellé sept personnes soupçonnées d’être impliquées dans une série de vols de câbles et d’actes de vandalisme commis sur des installations électriques de la Senelec à Diamniadio, Kounoune, Sangalkam et Sébikotane. L’enquête, ouverte après une plainte de la société d’électricité, a également permis de retrouver plusieurs câbles dans les entrepôts d’une société. Le 21 septembre 2026, la Senelec a saisi la DIC d’une plainte contre X pour vol et actes de vandalisme. L’affaire faisait suite à plusieurs signalements de populations du département de Rufisque, alertées par des perturbations du réseau électrique.

Dépêchés sur les lieux, les techniciens de la Senelec avaient constaté des cambriolages répétés ainsi que des actes de vandalisme dans des postes électriques situés à Diamniadio, Kounoune, Sangalkam et Sébikotane. Saisie de l’enquête, la DIC a effectué les constatations nécessaires et renforcé les patrouilles dans les secteurs concernés. Ces investigations, combinées à l’exploitation de données techniques, ont permis aux enquêteurs d’identifier plusieurs suspects et de procéder à leur interpellation.

Selon la police, les sept mis en cause sont poursuivis pour association de malfaiteurs, vol avec effraction commis de nuit en réunion et avec un moyen roulant, destruction de biens publics, notamment des installations électriques, ainsi que recel et complicité de ces faits. Lors de leurs interrogatoires, le principal suspect et ses présumés complices auraient reconnu leur participation au pillage de postes électriques. Les faits auraient été commis au cours des mois de mai, août et septembre 2026, avec un objectif essentiellement lucratif.

La poursuite des investigations a également permis, selon la même source, d’identifier des receleurs présumés. Une perquisition menée dans les entrepôts d’une société a permis de découvrir plusieurs câbles électriques. Selon la partie plaignante, ces câbles proviendraient directement des installations de la Senelec. L’exploitation technique des données recueillies aurait par ailleurs permis d’établir la présence des différents membres du groupe dans les zones et aux dates correspondant aux séries de cambriolages. Les sept mis en cause ont été placés en garde à vue. L’enquête se poursuit afin de déterminer l’étendue des faits et les éventuelles responsabilités de chacun.

CHEIKH THIAM