Le Sénégal, à travers l’expert en tourisme Mouhamed Faouzou Dème, a été honoré par le World Tourism Network. Le conseiller technique du ministre du Tourisme et des Transports aériens est ainsi le premier Sénégalais et Africain de la sous-région, le 9e de toute l'Afrique confondue et le 25e au plan mondial sur 128 pays membres du World Tourism Network, à être décoré de la médaille du héros du tourisme. Cette médaille, indique-t-on, récompense les grands experts et personnalités du tourisme dans le monde.

‘’Il s'agit d'un prix absolument prestigieux et d'une intronisation au Temple international des héros du tourisme’’, informe une note. Elle renseigne, en outre, que ‘’le World Tourism Network est la voix des petites et moyennes entreprises de voyage et de tourisme du monde entier. WTN offre des opportunités et un réseautage essentiel à ses membres dans 128 pays’’.

‘’En réunissant des membres des secteurs privé et public sur des plates-formes régionales et mondiales, WTN ne se contente pas de défendre ses membres, mais leur donne également une voix lors des principales réunions touristiques. Le World Travel Network est le principal partenaire de l'Arabie saoudite dans la relance du tourisme post Covid-19’’, renseigne également la note.