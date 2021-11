L’Intersyndicale 3S (Sames, Sutsas, Syntras, CNTS) de l’hôpital Thierno Mansour Barro de Mbour n’est plus en ordre de bataille. Après un tiraillement de plusieurs mois avec l’administration de l’établissement public de santé de Mbour 1, les syndicalistes ont annoncé la suspension de leur mouvement d’humeur, hier, lors d’un point de presse. Ils avaient prévu une marche, ce mardi.

C’est un vent de paix qui souffle, désormais, dans l’hôpital Thierno Mansour Barro de Grand Mbour. Une période d’accalmie de trois semaines va être observée par les syndicalistes regroupés dans l’Intersyndicale 3S, qui rassemble en son sein le Sames, le Syntras, le Sutsas et la CNTS qui a rejoint le groupe en dernier. Cela intervient après près cinq mois de tension entre les travailleurs de l’établissement public de santé (EPS1) de Mbour et l’administration sur un problème issu de la convention signée par cette dernière avec le centre d’imagerie médicale Polimed. Les syndicalistes dénonçaient un manque de régularité dans la signature de la convention entre les deux entités.

Une marche était prévue ce 23 novembre, mais elle a été finalement remplacée par une assemblée générale pour informer les membres de l’évolution de la situation, après la rencontre avec les autorités et les acteurs. ‘’Le vendredi 19 novembre 2021, l'autorité de tutelle de l'EPS1 de Mbour a enfin convoqué une réunion au sein du MSAS, afin de voir comment résoudre le problème Polimed. Nous y avons été conviés et la réunion s'est finalement tenue le lundi 22 novembre 2021. Elle a duré trois tours d'horloge en présence du président de Polimed et de son administration, de la directrice de l'hôpital, du Pome, du médecin-chef de région et des différents services (ressources humaines et juridiques), du conseiller technique du MSAS, de la Dos et des partenaires sociaux’’, informe le Dr Mohammar Koudouss Mama.

Dans cette dynamique, poursuit le coordonnateur des 3S, ‘’cette rencontre convoquée et présidée par le directeur de cabinet du ministre de la Santé a trouvé son épilogue par une proposition de la révision complète de la convention EPS1 Mbour/Polimed. Cette révision inclut la possibilité de cession de Polimed à l'EPS1 de Mbour. Les travaux techniques par rapport à cette révision doivent se tenir dans un délai de trois semaines, à compter du lundi 22 novembre 2021’’, renseigne-t-il. Ainsi, ‘’ces trois semaines représentent le délai durant lequel l'Intersyndicale 3S a accepté, après insistance du directeur de cabinet, de suspendre temporairement les actions syndicales tout en participant aux différents travaux de révision et veillant ainsi au grain’’.

Toutefois, les syndicalistes soulèvent une autre question de leur plateforme revendicative concernant le paiement d’arriérées de la part de l’administration de la structure sanitaire. Dans ce cadre, les syndicalistes ‘’exigent le paiement des trois mois d'arriérés de motivation et d'indemnités, au plus tard le mardi 30 novembre 2021’’.

IDRISSA AMINATA NIANG (Mbour)